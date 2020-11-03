У Львові ТВК оголосила переможців виборів до міської ради.

У Львові міська ТВК офіційно оголосила результати місцевих виборів. У Львівській міській раді восьмого скликання буде представлено п'ять партій, найбільше місць отримали «Європейська Солідарність» – 26 і «Об'єднання «Самопоміч» – 17.
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Відповідно до протоколу, оприлюднено Львівською міською ТВК, загалом у голосуванні за депутатів Львівської міськради взяли участь 230 558 виборців. 10 430 бюлетенів були визнані недійсними.
У Львівській міській раді загалом 64 депутати: «Європейська Солідарність» отримала 26 мандатів; «Об’єднання «Самопоміч» – 17; «Голос» – 8 мандатів; «Варта» – 7; «Свобода» – 6.
«Європейська Cолідарність»
Сергій Івах (08.02.1972), екс-голова Радехівської РДА, підприємець.
Уляна Пак (14.03.1985), юристка.
Назарій Бербека (19.04.1985), директор та співвласник «Львівської інвестиційної компанії».
Наталія Сомик (28.06.1969) директорка ліцею «Гроно».
Ольга Посипанко (15.02.1980), начальниця начальник відділу економіки, планування, ціноутворення та житлової політики ЛМР.
Юрій Ломага (07.02.1976) адвокат, бізнес-партнер Григорія Козловського.
Олексій Різник (12.05.1985), юрист Винниківської тютюнової фабрики, бізнес-партнер Григорія Козловського.
Остап Доскіч (29.11.1973), фінансовий директор «Львівметалпласт».
Володимир Гой (01.07.1987), громадський діяч, співзасновник ГО «Рідний Сихів».
Іван Рудницький (28.05.1957), заступник директора ТзОВ «Тібет», яке виробляє взуття.
Оксана Маруняк (05.05.1991) журналістка.
Віктор Доскіч (21.06.1989), підприємець.
Юрій Моравецький (10.09.1963), підприємець.
Юрій Гринів (24.02.1975) молодший брат Ігоря Гриніва, політтехнолога партії Петра Порошенка.
Тетяна Шевченко (2.12.1972), підприємиця.
Євген Кузик (05.02.1985) начальник поліклініки ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Львівській області».
Михайло Дідух (28.08.1980), підприємець.
Роман Грицевич (09.01.1956), завідувач сімейного відділення №1 Першої клінічної лікарні імені Князя Лева.
Роман Дуда (02.12.1987) активіст «Розвитку громади», директор ТзОВ «Управляюча компанія «Наш дім Рясне».
Володимир Марусяк (02.05.1989) юрист, співвласник адвокатської фірми «Марусяк і партнери».
Лейла Мелесова-Вальчак (26.11.1979) помічниця екс-депутата ЛМР від «Європейської солідарності» Віталія Свіщова.
Петро Адамик (05.10.1969), заступник директора ТзОВ «Британський дім».
Олена Пасевич (04.08.1978), викладачка Львівського інституту банківської справи.
Анастасія Окряк (02.08.1993), працівниця штабу «Європейської солідарності».
Олена Пелех (15.04.1968) приватна нотаріуска.
Володимир Лесик (2.05.1972), заступник голови правління ТзОВ «Концерн-Електрон».
«Об'єднання «Самопоміч»
Володимир Лучишин (28.07.1973), виконавчий директор «Львівської хвилі», радіоведучий.
Вікторія Довжик (9.02.1976), радниця міського голови.
Андрій Стець (22.07.1987), заступник директора ТзОВ «Гриф Фонд».
Андрій Закалюк (06.12.1986), директор ліцею «Львівський».
Юрій Лукашевський (30.09.1982), начальник управління «Секретаріат ради» Львівської міськради.
Роман Федишин (18.06.1969), власник оптового ринку «Шувар».
Андрій Москаленко (05.03.1987), заступник міського голови Львова з питань розвитку.
Оксана Динік (29.07.1973), гендиректорка ТзОВ «Львівська ізоляторна компанія».
Андрій Шевців (12.12.1988), радник міського голови Львова.
Євген Бойко (16.08.1990), директор департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міськради.
Гнат Герич (23.12.1989), завідувач 1 хірургічного відділення міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.
Богданна Зубрицька (16.12.1956), директорка львівського дитсадка №143.
Дмитро Колесник (20.12.1971), пастор євангельської протестантської церкви «Осанна».
Андрій Садовий (19.08.1968), чинний міський голова Львова.
Парасковія Дворянин (26.05.1971), директорка з інформаційних проектів ПрАТ «ТРК Люкс», викладачка.
Юлія Хомчин (02.09.1984), директорка КУ «Інститут стратегії культури».
Олег Василишин (4.07.1969), директор Львівської обласної дирекції АБ «Укргазбанк».
Фото the-village.com.ua
«Голос»
Вікторія Христенко (21.04.1981), керівниця проектів і програм приватної школи !Fest «Школа вільних і небайдужих».
Віталій Троць (11.01.1983), очолює юридичний відділ Холдингу емоцій !Fest.
Ігор Шолтис (13.04.1996), журналіст «Сихів Медіа».
Андрій Дячишин (30.03.1970), голова Комітету підприємців Львівщини, бізнес-омбудсмен Львівської області.
Марія Чижишин (3.05.1986), менеджерка «Вінтаж бутік готелю.
Андрій Курочка (28.04.1972), заступник відділу розвитку Українського католицького університету.
Володимир Гаразд (23.04.1980), генеральний директор будівельної компанії «Ваш Дім».
Олекса Возняк (15.04.1974), засновник компанії «Компанія бізнес-технології онлайн, що надає ІТ-послуги.
«Варта»
Тарас Ворко (19.11.1985) – директор ТОВ «Скай Енерджи Юкрейн», що займається виробництвом електроенергії.
Ігор Зінкевич (09.06.1983) – лідер партії «Варта» спільно з Валерієм Веремчуком, засновник ГО «Варта 1», помічник гендиректора Львівської галереї мистецтв.
Валерій Веремчук (09.06.1983) – очолює ГО «Народна самооборона Львівщини», власник фермерського господарства «Малехівське».
Юрій Мартинюк (1.04.1981), керівник Асоціації західноукраїнських забудовників.
Наталія Шелестак (23.03.1979), власниця ПП «Харчовик», що займається громадським харчуванням, співзасновниця сайту «Форпост».
Неля Васюта (10.06.1983), громадська активістка.
Орест Печенко (01.04.1978), бізнесмен, член виконавчого комітету Львівської міської ради.
«Свобода»
Володимир Гринишин (15.08.1991), підприємець, займається оптовою торгівлею одягом і взуттям.
Андріян Гутник (6.10.1968), співзасновник аквапарку «Пляж» та фермерського господарства «Екогаличфарм».
Андрій Тягнибок (26.02.1973), брат лідера партії ВО «Свобода» Олега Тягнибока.
Руслан Кошулинський (9.09.1969), голова секретаріату партії «Свобода»,
Маркіян Лопачак (10.06.1980), співзасновник фермерського господарства «Екогаличпродукт» та ГО «Сокіл».
Любомир Мельничук (13.11.1982), керівник Львівської міської організації ВО «Свобода».
Нагадаємо, другий тур виборів голови Львівської об'єднаної громади відбудеться 22 листопада. У першому турі діюючий міський голова Андрій Садовий набрав 40,09% голосів, ексголова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка – 31,1%.
03.11.2020