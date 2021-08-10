У Польщі збирають вітання для України на 30-ту річницю незалежності.

 

У Польщі запустили проєкт Ukraina30.pl, аби привітати Україну із 30-ою річницею Незалежності. Мешканців країни запрошують долучитися до святкування ювілею. Ініціатори створили спеціальну форму, за допомогою якої кожен охочий може надіслати привітання українцям.

 

 

"Польща була першою країною, яка визнала незалежність України. У переддень річниці видно, як багато спільного у наших країн. Наскільки правдивими і актуальними є слова «Нема незалежної Польщі без незалежної України", – ідеться у вступному слові.

 

На інтернет-сторінці Ukraina30.pl можна не лише надіслати побажання, а й ознайомитися з календарем заходів, проглянути хронологію незалежності України, прочитати статті. Учасники проєкту на саме свято планують організувати різноманітні події – виставки, концерти, літературні акції.

 

"Ініціатива Ukrainа30.pl – це ініціатива людей, які розуміють, що сусід у житті – дуже важливий. Важливою є родина, але сусіди – це ті, з якими ми найближче живемо. І в житті є так, що сусіди є такими, якими є. І дуже важливою річчю є те, аби з цими сусідами добре жити, розуміти одне одного. Україна – це особливий сусід... Тому ми по-людськи радіємо – пишемо побажання. Десятки організацій планують різні події, запрошують на ці події: хтось організовує фотовиставку, хтось – Тиждень української книги, хтось – концерт, хтось дає на Службу Божу за Україну. А всі разом ми підписуємося під побажаннями, які ми спільно пишемо. І таким чином ми хочемо сказати українським сусідам, нашим друзям, що ми радіємо, що Україна – незалежна", – розповів Кшиштоф Становський із Центру міжнародної співпраці Люблінської міської адміністрації, один із ініціаторів акції, в інтерв'ю "Польському радіо".

 

Під закликом приєднатися до вітань підписалися: Богуміла Бердиховська, Мартина Богачик, Ольга Хребор, Іза Хруслінська, Аліція Дерковська, Пжемислав Фенрих, Вітольд Горовський, Мирослава Керик,  Павел Коваль, Данута Куронь, Яцек Міхаловський, Бартош Пєховіч, Данута Пшивара, Мирослав Скірка, Гражина Станішевська, Кшиштоф Становський, Петро Тима, Недім Усеінов та Людвіка Вуєц.

 

До участі також зголосилося понад три десятки організацій, серед них – Об’єднання українців у Польщі, Освітня фундація імені Яцека Куроня, фундація "Освіта для демократії", Український дім у Варшаві, "Пласт" у Польщі, фонд "Наш вибір", Український дім у Варшаві, Польсько-українсько-канадська стипендіальна фундація "Калина" тощо.

 

10.08.2021

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