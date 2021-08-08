Ірак готує евакуацію своїх громадян з Білорусі.

Водночас авіакомпанія Iraqi Airways тимчасово скасувала всі рейси до Мінська

Авіакомпанія Iraqi Airways виконає 10 серпня евакуаційний рейс із Мінська для іракських громадян, які не мають змоги самостійно покинути Білорусь. Про це повідомив білоруський потрал «Хартыя’97» з покликом на слова посла Іраку в Росії Абдель Рахмана аль-Хасані. Згідно з повідомленням, рейс заплановано на вівторок, 10 серпня.

«Компанія Iraqi Airways організовує евакуаційний рейс для іракських громадян, що застрягли в Білорусі. Консульська делегація посольства буде присутня в офісі компанії Iraqi Airways і на летовищі, щоб надати всі можливі послуги шановним громадянам», – написав посол на своїй сторінці в соцмережі Twitter в суботу, 7 серпня.

Раніше того ж дня Управління цивільної авіації Іраку повідомило про розпорядження уряду країни тимчасово скасувати всі рейси до Мінська. «Всі рейси з Іраку до Мінська (Білорусь) Iraqi Airways і всіх інших національних перевізників, що працюють в країні, призупиняються до подальшого повідомлення. Польоти з Білорусі будуть дозволені тільки для повернення іракських громадян за умови, що літаки залишають Ірак без пасажирів», – йдеться в повідомленні управління у Facebook.

Водночас МЗС Іраку заявило, що уважно стежить за проблемою іракських міґрантів і тим, яких небезпек вони зазнають. На сторінці міністерства в Twitter зазначено, що іракці «були і залишаються мішенню для мереж незаконного ввезення та торгівлі людьми». Дипломати закликали своїх співгромадян «не потрапляти в пастку» контрабандистів.

Четвертого серпня білоруське державне інформагентство БелТА опублікувало повідомлення про те, що співробітники прикордонної застави «Беняконі» виявили в Вороновському районі, на ділянці поля поблизу білорусько-литовського кордону 39-річного громадянина Іраку «у важкому стані з численними тілесними ушкодженнями». Незважаючи на надану йому першу медичну допомогу, чоловік помер, говорилося в новині. Білоруська влада звинуватила в цій смерті литовських прикордонників.

У Вільнюсі це повідомлення назвали дезінформацією і «казками братів Грімм». На думку міністерки внутрішніх справ Литви Аґне Білотайте (Agnė Bilotaitė), поширення такої інформації є прикладом ведення Білоруссю гібридної війни проти її країни.

Через посилення потоку нелеґальної міграції з боку Білорусі до Литви, інспіроване режимом Лукашенка на початку липня, Вільнюс оголосив у країні режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації. За даними МВС Литви, з початку 2021 року білорусько-литовський кордон нелеґально перетнуло 3832 міґранти. Це в кілька разів більше, ніж за весь 2020 рік. Судячи зі статистики литовської влади, серед іноземців, які намагаються потайки перебратися в їхню державу з боку Білорусі, особливо багато громадян Іраку, Ірану і Сирії.