Львів'янин Горуна виборов "бронзу" на Олімпійських іграх.

 

Львіський каратист Станіслав Горуна став бронзовим призером Олімпійських ігор у Токіо, досягнувши стадії півфіналів у ваговій категорії до 75 кілограмів.

 

Підсумок півфіналу

 

32-річний Горуна програв півфінальну сутичку італійцеві Луїджі Буза, шестиразовому призерові світових першостей і чотирнадцятиразовому призеру Євро. Буза першим повів у рахунку – йому зарахували "юко" (1 очко). Українець мав виходити вперед, виконавши удар у тулуб, утім після перегляду відеоповтору йому не зарахували прийом ваза-арі. Відразу після цієї прикрості Горуна пропустив іще один удар – 2:0. А за кілька секунд програв іще один пункт.

 

Станіслав забезпечив собі медаль, здобувши друге місце у відбірковій групі. Перші два матчі групового раунду він виграв, іще один двобій закінчився ремісом – відтак львів'янин іще до завершення групової стадії кваліфікувався до півфіналу. В останній, четвертій, сутичці Горуна програв єгиптянинові.

 

"Це вже четвертий бій підряд був. Крім того, я знав, що прохожу у півфінал. Не дуже концентрувався і не хотів витрачати сили, щоб контролювати той бій. Просто спробував підняти темп, щоб розігнати своє тіло. Зробив кілька помилок", – прокоментував Станіслав.

 

В інтерв'ю для "Суспільного" Горуна зізнався, що він чекав вищого результату і прагнув битися у фіналі. "Думаю, що емоції більш позитивні будуть завтра. А сьогодні я відчуваю різницю між очікуваними і заявленими результатами та тим, що маю. Хоча думаю, що як на спортсмена-любителя це досить непоганий результат. Можна усміхнутися від поразки у півфіналі", – сказав атлет.

 

З тренером Антоном Нікуліним

 

Олімпіада Горуні сподобалася. "Це дуже круто, змінив свою думку про Олімпійські ігри. Не знав, що це буде так масштабно. Коли приїхали у селище, був досить спокійний та упевнений. А сюди потрапив... Цей антураж, стільки прапорів. Тут такі держави, про які навіть не здогадувався. На карті їх шукати – не уявляв, що такі держави є і вони виступають на такому рівні. Всі змагаються, щоб сюди потрапити. Тут дуже класно, і почесно бути тут. А взяти медаль як маленький трофейчик на все життя – теж непогано. Дуже круто, тому що я зрозумів: весь світ стежить за нашим маленьким олімпійським селищем. І бути в епіцентрі уваги всього світу – це, звичайно, емоції, котрі неможливо передати", – резюмував львів'янин.

 

Медаль Горуни стала 14-ою для України на Олімпійських іграх у Токіо. І другою в карате – раніше Анжеліка Терлюга здобула "срібло".

 

06.08.2021

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