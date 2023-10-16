В Олімпійську хартію додано згадку про права людини.

Відповідні зміни були схвалені на сесії МОК, яка відбулася в Мумбаї.

 

 

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на своїй 141-й сесії в індійському Мумбаї вніс згадку про права людини до Олімпійської хартії – основного документа, який регулює світовий олімпійський рух і види спорту, що входять до нього. Про це повідомляється на офіційному сайті МОК. Зміни внесено у першу й четверту статті Хартії. У новій версії тексту права людини названі одним із основних принципів олімпізму.

 

В описі олімпізму в першій статті Хартії тепер зазначено:

 

«Олімпізм – це філософія життя, що підносить і поєднує в збалансоване ціле якості тіла, волі та розуму. Поєднуючи спорт із культурою та освітою, олімпізм прагне створити спосіб життя, заснований на радості від зусиль, освітній цінності хорошого прикладу, соціальній відповідальності та повазі до міжнародно визнаних прав людини й універсальних фундаментальних етичних принципів у межах компетенції олімпійського руху».

 

А четверта стаття Хартії тепер звучатиме так:

 

«Заняття спортом є правом людини. Кожна особа повинна мати доступ до занять спортом без будь-якої дискримінації щодо міжнародно визнаних прав людини в рамках олімпійського руху. Олімпійський дух вимагає взаєморозуміння з духом дружби, солідарності та чесної гри».

 

У розділі про участь в Олімпійських іграх додано поправку, що спортсмени мають право на «свободу самовираження відповідно до цінностей руху». Така стаття може означати, що учасникам Олімпійських ігор тепер дозволено проводити акції на підтримку громадянських прав і свобод. Раніше їм за такі дії загрожувала дискваліфікація.

 

Що МОК вважає «міжнародно визнаними правами», у Хартії не пояснюється. Голова організації Томас Бах заявив, що поправки про людські права «надсилають потужний сигнал учасникам руху».

16.10.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Єврейський світ Незалежної України
Пінхас Павло Фішель
Ілюстрації до збірки віршів українською мовою Григорія Фальковича «Шалахмонеси» неодноразово експонувалися на художніх виставках, частково публікувалися у інших виданнях та розлетілися по світах вітальними листівками.
15.10.23 | | Штука
599-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 100 бойових зіткнень.
15.10.23 | | Україна
Колесо Сансари
Іван Банах
Не все так зле. Тобі пощастило зачепитися за еволюційну галузку і зависнути на верхніх щаблях онтогенезу. Перспективу встеляє густа поволока
14.10.23 | | Минуле
598-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 100 бойових зіткнень.
14.10.23 | | Україна
Альт в музеї митрополита Андрея.
Концертом альтової музики продовжується цикл «Музичних вечорів в музеї митрополита Андрея», ініційований о. Себастьяном Дмитрухом та Наталією Ревакович. 
13.10.23 | | Штука
Польсько-українські стосунки з висоти пташиного польоту
Мирослав Маринoвич
«Вгору піднесіть серця»: нові і старі тривожні тенденції вимагають саме цього стану душі
13.10.23 | | Дискурси
597-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулися 64 бойові зіткнення.
13.10.23 | | Україна
Чи заважає танцівнику матня
Іван Монолатій
Настав найвищий час для коперниканського перевороту в українській гуманітаристиці, насамперед у царині вищої освіти
12.10.23 | | Дискурси

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.