В Олімпійську хартію додано згадку про права людини.

Відповідні зміни були схвалені на сесії МОК, яка відбулася в Мумбаї.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на своїй 141-й сесії в індійському Мумбаї вніс згадку про права людини до Олімпійської хартії – основного документа, який регулює світовий олімпійський рух і види спорту, що входять до нього. Про це повідомляється на офіційному сайті МОК. Зміни внесено у першу й четверту статті Хартії. У новій версії тексту права людини названі одним із основних принципів олімпізму.

В описі олімпізму в першій статті Хартії тепер зазначено:

«Олімпізм – це філософія життя, що підносить і поєднує в збалансоване ціле якості тіла, волі та розуму. Поєднуючи спорт із культурою та освітою, олімпізм прагне створити спосіб життя, заснований на радості від зусиль, освітній цінності хорошого прикладу, соціальній відповідальності та повазі до міжнародно визнаних прав людини й універсальних фундаментальних етичних принципів у межах компетенції олімпійського руху».

А четверта стаття Хартії тепер звучатиме так:

«Заняття спортом є правом людини. Кожна особа повинна мати доступ до занять спортом без будь-якої дискримінації щодо міжнародно визнаних прав людини в рамках олімпійського руху. Олімпійський дух вимагає взаєморозуміння з духом дружби, солідарності та чесної гри».

У розділі про участь в Олімпійських іграх додано поправку, що спортсмени мають право на «свободу самовираження відповідно до цінностей руху». Така стаття може означати, що учасникам Олімпійських ігор тепер дозволено проводити акції на підтримку громадянських прав і свобод. Раніше їм за такі дії загрожувала дискваліфікація.

Що МОК вважає «міжнародно визнаними правами», у Хартії не пояснюється. Голова організації Томас Бах заявив, що поправки про людські права «надсилають потужний сигнал учасникам руху».