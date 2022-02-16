Перша медаль на Олімпіаді: Абраменко здобув "срібло" у лижній акробатиці.

 

Українець Олександр Абраменко здобув для України першу медаль на зимових Олімпійських іграх у Пекіні – він здобув "срібло" у лижній акробатиці.

 

 

Абраменко пройшов у фінал із п'ятим результатом. У нього вийшов найкращий перший стрибок – за нього він отримав 123.53 бала, повідомляє "Суспільне".

 

У фіналі Абраменко та ще п'ять його конкурентів мали лише одну спробу для того, щоб показати максимальний результат. 

 

Український фристайліст розпочинав виступ другим, після американця Джастіна Шонефельда. На суперфінал Абраменко заявив стрибок зі складністю 5.0.

 

Виконати ідеально стрибок Абраменку не вдалося. Український фристайліст ледь не втратив рівновагу під час приземлення, і хоча все ж втримався на ногах, за спробу йому знизили оцінку – до 116.60 бала.

 

Конкуренти теж припустилися помилок, тож українець став срібним призером Олімпіади-2022.

 

Це друга медаль для Абраменка на Зимових іграх – у Пхьончані він мав "золото".

 

33-річний Абраменко є єдиним спортсменом, що вигравав медалі для української команди на двох Зимових іграх. Для нього ця Олімпіада – п'ята у кар'єрі.

 

Фристайл. Лижна акробатика. Суперфінал

 

 

Ці Гуанпу (Китай) – 129.00

Олександр Абраменко (Україна) – 116.50

Ілья Буров (ОКР) – 114.93

Пірмін Вернен (Швейцарія) – 111.50

Джастін Шонефельд (США) – 106.50

Крістофер Лілліс (США) – 103.00

 

 

16.02.2022

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