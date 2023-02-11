35 країн вимагають не допускати Росію та Білорусь на Олімпіаду-2024.

На їхнє переконання, росіян і білорусів не слід допускати до змагань навіть під нейтральним прапором.

Проти участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх–2024 у Парижі виступила група з 35 країн, в тім числі США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Японія, Канада і країни Східної Європи. Таке рішення було ухвалено під час віртуальної наради міністрів спорту країн у п'ятницю, 10 лютого, як повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Цей крок посилює тиск на Міжнародний олімпійський комітет (МОК), який намагається залучити атлетів із країни-аґресора на змагання під нейтральним прапором. На переконання учасників наради, росіян і білорусів не слід допускати до змагань навіть без наявності в їхніх руках і на одностроях національних прапорів.

Міністр спорту Великої Британії Люсі Фрейзер (Lucy Frazer) повідомила у Twitter, що зустріч була продуктивною. «Я дуже чітко виклала позицію Великої Британії: поки Путін продовжує свою варварську війну, Росія і Білорусь не повинні бути представлені на Олімпіаді», – написала вона.

«Ми знаємо, що 70% російських спортсменів – військовики. Я вважаю неприпустимим, щоб такі люди брали участь в Олімпійських іграх у нинішній ситуації, коли чесна гра, очевидно, для них нічого не означає», – заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський (Jan Lipavsky).

Міністерка культури та рівності Норвегії Аннет Треттеберґстуен (Anette Trettebergstuen) сказала, що «дивно та провокаційно», коли МОК розглядає можливість дозволити російським спортсменам брати участь у змаганнях. «У російському контексті немає різниці між спортом і політикою, і будь-які спортивні виступи є чистою пропагандою», – зазначила міністерка.

Тим часом міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук (Kamil Bortniczuk) допустив компромісне рішення, яке може полягати в тому, щоби створити для білорусів та росіян збірну спортсменів-біженців.

Президент України Володимир Зеленський, який також брав участь у віртуальній зустрічі, заявив, що «якщо є олімпійський вид спорту з вбивствами та ракетними ударами, то ви знаєте, яка національна команда займе перше місце». Він також заявив, що внаслідок вторгнення Росії в Україні загинули 228 спортсменів і тренерів.

«Поки Росія вбиває та тероризує, представникам держави-терориста не місце на спортивних та олімпійських змаганнях. І це не перекриєш якоюсь хибною нейтральністю чи білим прапором. Тому що Росія зараз така, що все заплямує кров'ю, навіть білий прапор», – сказав Зеленський.

Раніше Україна пригрозила бойкотувати Ігри, якщо російські та білоруські спортсмени візьмуть у них участь.