Українські фристайлісти не вийдуть на Олімпіаду через ковід. То був шанс на медалі.

 

Національна команда України з фристайлу не виступить у командному турнірі на Олімпійських іграх у Пекіні через захворювання спортсменів на ковід.

 

 

Про це заявив тренер збірної з лижної акробатики Енвер Аблаєв у коментарі "Суспільному".

 

Україна вирушила на Олімпіаду-2022 у складі п'яти лижних акробатів – чинного олімпійського чемпіона Олександра Абраменка, Дмитра Котовського та Олександра Окіпнюка, а також Анастасії Новосад та Ольги Полюк. Вони мали змагатися у трьох турнірах у Пекіні: командному, а також чоловічому і жіночому.

 

Згідно з інформацією "Суспільного", Україна не вийде на змагання через позитивні тести відразу у трьох лижних акробатів – Котовського, Окіпнюка та Новосад.

 

Крім України, на старт не вийде збірна Казахстану. Загалом у старт-листі на командний турнір лише шість команд – Білорусь, Канада, ОКР, Швейцарія, США, Китай.

 

У сезоні 2021/22 українські лижні акробати брали участь на двох етапах Кубка світу у фінській Руці і двічі здобували бронзові медалі у складі Анастасії Новосад, Дмитра Котовського та Олександра Абраменка.

 

Лижні акробати зможуть узяти участь у жіночих і чоловічих змаганнях, якщо матимуть негативні тести на коронавірус.

 

10.02.2022

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