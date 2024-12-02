Путін відклав «Всесвітні ігри дружби» на невизначений час.

«Ігри» планувалися як відповідь Кремля на усунення російських спортсменів від участі у міжнародних змаганнях.

Диктатор Росії Путін відклав на невизначений термін проведення так званих «Всесвітніх ігор дружби», які Москва планувала як аналог Олімпійських ігор. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. Указ Путіна про це опубліковано у понеділок, другого грудня, на порталі правової інформації РФ.

«Всесвітні ігри дружби» спершу планувалося провести в Москві та Єкатеринбурзі 15-29 вересня 2024 року, а потім були перенесені на 2025 рік. Тепер же, згідно з указом, «ігри» відкладені до «особливого розпорядження» керівника РФ.

Рішення пояснюється «захистом прав спортсменів та спортивних організацій на вільний доступ до міжнародної спортивної діяльності». Про конкретніші причини відтермінування в указі Путіна нічого не йдеться.

Свого часу про рішення влаштовувати «Всесвітні ігри дружби» в роки проведення Олімпійських ігор влада Росії оголосила у відповідь на усунення російських спортсменів від участі у міжнародних змаганнях у зв'язку з війною в Україні.

Міжнародний олімпійський комітет зразу ж скритикував цю ініціативу Кремля. На думку МОК, це «цинічна спроба» Москви «політизувати спорт». МОК закликав спортсменів відмовитись від участі в цьому сумнівному заході.