На Тернопіллі чоловіка оштрафували на 175 тисяч гривень за підпал лісу.

 

Шумський районний суд визнав винним мешканця Шумська в тому, що він спричинив пожежу в лісі, і призначив йому покарання у вигляді двох років обмеження волі з іспитовим строком на один рік. Суд також задовольнив позов прокурора про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, на суму понад 175 тисяч гривень.

 

 

Про це йдеться у повідомленні Тернопільської обласної прокуратури.

 

"4 травня 2021 року шумчанин, порушуючи вимоги правил пожежної безпеки, спалював сміття поблизу лісового масиву. Вогонь від розведеного багаття розповсюдився сухим трав`яним покривом на лісовий масив кварталу №28 виділ 11 Шумського комунального спеціалізованого лісогосподарського та мисливського підприємства «Волинь», знищивши 0,15 га рослинності (підстилки лісового масиву) та пошкодивши стовбури дерев на зазначеній площі. Полум’я обпалило 94 сосни (з яких 51 до ступеня припинення росту) та сухостій", – поінформували у прокуратурі.

 

Чоловіка судили за частиною 1 статті 245 Кримінального кодексу України – "Знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом".

 

05.08.2021

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