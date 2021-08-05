У Моршині вакцинували від ковіду дві третини містян. І там перестали хворіти.

 

Вакцинальний експеримент у курортному місті Моршин на Львівщині показав високі результати зі захисту від коронавірусної хвороби. Медики вакцинували понад дві третини дорослих мешканців – і вже півтора місяця в Моршині не фіксують нових випадків захворювань на COVID-19.

 

 

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

 

"У місті Моршині Львівської області триває пілотний проєкт з вакцинації проти COVID-19 більшості дорослого населення. Принаймні однією дозою було щеплено 72,4% мешканців, повністю завершили вакцинацію двома дозами — 66%. Зараз в Моршині немає зареєстрованих нових хворих на COVID-19. Останній випадок захворювання був зафіксований 20 червня", – поінформували у МОЗ.

 

Міністерство охорони здоров'я зазначає, що 90% від усіх вакцинованих щепили препаратом Sinovac (CoronaVac). Також щеплення здійснювали вакцинами AstraZeneca та Pfizer-BioNTech.

 

Згідно з офіційною статистикою, в Україні однією дозою вакцинували 3,855 мільйона осіб. Із них 2,215 мільйона людей вже отримали дві дози.

 

05.08.2021

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