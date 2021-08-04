Чауса посадили під домашній арешт.

Вищий антикорупційний суд України пізно ввечері 4 серпня ухвалив рішення про запобіжний захід для колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса – цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Водночас суд відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ про тримання Чауса під вартою.

Судове засідання вирішили зробити закритим після клопотання про це і сторони обвинувачення, і захисту, які заявили, що в суді можуть озвучити дані, що становлять державну таємницю.

Напередодні НАБУ повідомило, що його детективи затримали Чауса в лікарні "Феофанія".

30 липня Микола Чаус, якого в квітні 2021 року на території Молдови викрали невідомі, здався старості в одному зі сіл на Вінниччині. Згодом його вивезли працівники Служби безпеки України.

Національне антикорупційне бюро заявило, що Миколу Чауса незаконно доставили до офісу Служби безпеки України на Володимирській вулиці в Києві попри вимоги детективів НАБУ його віддати.

Служба безпеки України 31 липня заперечила, що викрадала Чауса, натомість заявила, що ґарантувала йому безпеку. СБУ виправдовується тим, що розслідує факти викрадення Чауса та його незаконне переправлення через державний кордон.