У Чехії зіткнулися два пасажирські потяги.

Внаслідок аварії троє людей загинуло, кілька десятків отримали поранення.

 

 

Два пасажирські потяги зіткнулися біля села Мілавце під містом Домажліце на заході Чехії. Як повідомило видання České Noviny з покликом на місцеву служби порятунку, троє людей загинуло: машиністи обох ешелонів і одна пасажирка.

 

«Ще п’ятеро людей перебувають у ​​важкому стані, четверо отримали поранення середньої тяжкості. Десятки людей отримали легкі травми», – розповіла речниця обласної служби порятунку Марія Свободова (Mária Svobodová).

 

За її словами, шпиталь в Домажліце скасував усі планові операції, щоб звільнити місця для потерпілих у катастрофі. Для транспортування потерпілих були задіяні санітарні гелікоптери. Серед шпиталізованих були і громадяни Чехії і, Німеччини.

 

Аварія сталася близько восьмої години ранку. Зіткнулися «Західний експрес» (Západní expres) Ex 351, який курсує між Мюнхеном і Прагою, і реґіональний потяг RegioShark, який прямував з Пльзеня до Домажліце.

 

Міністр транспорту Чехії Карел Гавлічек (Karel Havlíček), який прибув на місце аварії, щоб самостійно вивчити ситуацію, заявив, що, за попередніми даними, лобове зіткнення сталося з вини машиніста потяга Мюнхен-Прага, котрий проґавив заборонний сигнал.

 

У місці катастрофи проходить одна залізнична колія, на яку по черзі в'їжджають зустрічні потяги. Наразі проїзд колією перекрито.

 

«Експрес повинен був зупинитися перед навісною табличкою Stop. Але він не зупинився, поїхав далі і зіткнувся з пасажирським потягом. Вся техніка в момент аварії функціонувала, але людську помилку не можна відкидати», – зазначив Гавлічек.

04.08.2021

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