Експрезидента Киргизстану Акаєва доставили до Бішкека.

Він був оголошений киргизькою владою в міжнародний розшук за корупційну аферу.

 

 

Експрезидента Киргизстану Аскара Акаєва під конвоєм доставлено в понеділок, другого серпня, в Бішкек. Про це повідомив киргизький інформаційний портал 24.kg з покликом на заяву Державного комітету національної безпеки (ДКНБ) Киргизстану. На початку липня киргизька влада оголосила експрезидента в міжнародний розшук у справі про зловживання посадовим становищем під час укладання угоди з канадською видобувною компанією Cameco щодо золоторудного родовища «Кумтор».

 

«ДКНБ в ході слідства провів активну роботу, спрямовану на відновлення історичної справедливості в частині залучення А. Акаєва до кримінальної відповідальності шляхом доставлення останнього на територію республіки. Внаслідок вжитих ДКНБ заходів 2 серпня 2021 року колишній президент Аскар Акаєв був доставлений до Бішкека, після чого негайно переданий міжвідомчій слідчій групі. Наразі А. Акаєв перебуває в будівлі ДКНБ, де за його участі проводяться необхідні слідчі дії в рамках кримінальної справи щодо родовища "Кумтор"», – зазначає держкомітет.

 

Нагадаємо, що Акаєв очолював Киргизію з 1991 до 2005 року й був відсторонений від влади внаслідок Революції тюльпанів. Після чого він утік до Москви, де й мешкав до останнього часу.

 

За даними Генпрокуратури Киргизстану, в період з 1992 до 2019 року окремі посадові особи і керівництво ВАТ «Киргизалтин», «створивши протиправний і стійкий зв'язок» із представниками канадської компанії Cameco, Centerra Gold Inc., а також ЗАТ «Кумтор Оперейтінг Компані» та ЗАТ «Кумтор Голд Компані», «з метою незаконного отримання матеріальних й інших благ» укладали завідомо невигідні для Киргизстану угоди з розробки золоторудного родовища «Кумтор». У причетності до цієї корупційної схеми підозрюють і колишнього президента країни Акаєва.

02.08.2021

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