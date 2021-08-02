400 українців втопилося у липні.

Понад 900 випадків утоплення зафіксовано з початку 2021 року. Із них майже 400 – тільки з початку липня.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Серед потонулих у липні – понад 40 дітей.

ДСНС коментує: "Попри постійні застереження співробітників служби порятунку, люди ігнорують найелементарніші правила поведінки на воді".

Серед найпоширеніших причин нещасних випадків на воді рятувальники називають купання в не обладнаних для цього місцях, купання в нетверезому стані та самостійне відвідування водойм дітьми.