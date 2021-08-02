400 українців втопилося у липні.

Понад 900 випадків утоплення зафіксовано з початку 2021 року. Із них майже 400 – тільки з початку липня.
Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Серед потонулих у липні – понад 40 дітей.
ДСНС коментує: "Попри постійні застереження співробітників служби порятунку, люди ігнорують найелементарніші правила поведінки на воді".
Серед найпоширеніших причин нещасних випадків на воді рятувальники називають купання в не обладнаних для цього місцях, купання в нетверезому стані та самостійне відвідування водойм дітьми.
ДСНС застерігає: для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, слід дотримуватися правил безпеки:
відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
ніколи не пірнати в незнайомих місцях;
не залишати дітей без нагляду біля води та не одзволяти їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
не запливати далеко;
не плавати наодинці, особливо недосвідченим;
не заходити у воду п'яним;
не наближатися до суден, човнів і катерів, які пропливають поруч;
температура води мусить бути не нижчою +17°С;
плавайте у воді не більше 20 хвилин; цей час має збільшуватися поступово, починаючи із 3-5 хвилин;
стежити за штормовими попередженнями і не виходити у плавання на човнах при сильних поривах вітру.
02.08.2021