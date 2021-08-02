400 українців втопилося у липні.

 

Понад 900 випадків утоплення зафіксовано з початку 2021 року. Із них майже 400 – тільки з початку липня.

 

 

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

 

Серед потонулих у липні – понад 40 дітей.

 

ДСНС коментує: "Попри постійні застереження співробітників служби порятунку, люди ігнорують найелементарніші правила поведінки на воді".

 

Серед найпоширеніших причин нещасних випадків на воді рятувальники називають купання в не обладнаних для цього місцях, купання в нетверезому стані та самостійне відвідування водойм дітьми.

 

ДСНС застерігає: для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, слід дотримуватися правил безпеки:

 

відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;

ніколи не пірнати в незнайомих місцях;

не залишати дітей без нагляду біля води та не одзволяти їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;

не запливати далеко;

не плавати наодинці, особливо недосвідченим;

не заходити у воду п'яним;

не наближатися до суден, човнів і катерів, які пропливають поруч;

температура води мусить бути не нижчою +17°С;

плавайте у воді не більше 20 хвилин; цей час має збільшуватися поступово, починаючи із 3-5 хвилин;

стежити за штормовими попередженнями і не виходити у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

 

02.08.2021

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