Львів'ян сповіщатимуть про можливі загрози за допомогою SMS.

На території Львівської області на мобільні телефони абонентів мобільного зв’язку «Київстар», «Водафон» та «Лайфселл» будуть відправлятись тестові інформаційні повідомлення про можливі загрози. Про це інформує Львівська військова адміністрація, аби "уникнути можливих непорозумінь та зайвої соціальної напруги".
Таким чином Державна служба України з надзвичайних ситуацій тестуватиме систему оперативного інформування населення з використанням технології Cellbroadcast.
Триватиме тестування упродовж 7 вересня – 10 жовтня. Повідомлення надсилатимуть близько 12:00 кожного понеділка, середи та п’ятниці.
02.09.2022