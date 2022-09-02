Львів'ян сповіщатимуть про можливі загрози за допомогою SMS.

Підручник історії у війні за майбутнє

Володимир В'ятрович

Ті, хто на початку 1990-х читали Субтельного, разом із тими, хто навчалися за підручниками вже незалежної України, нині зі зброєю в руках спільно захищають нашу свободу. І вони обов’язково переможуть