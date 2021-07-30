Суддя Чаус здався офіційним особам. Його відмовляються передати НАБУ.

Викрадений із Молдови суддя Микола Чаус знайшовся на території Вінниччини. Суддя Дніпровського суду Києва сам прийшов до будівлі Мазурівської сільради.

Про це повідомляє видання "Слідство.Інфо", покликаючись на голову Мазурівської сільської ради Валерія Груньківського.

Зі слів голови сільради, Микола Чаус прийшов кількома годинами раніше до будівлі й сказав, що його викрали. Якийсь час суддя перебував у сільраді; його нагодували і дали води. Після цього приїхали співробітники Служби безпеки України і забрали Чауса зі собою.

"Він прийшов у шортах, весь брудний був і з голим торсом. Він голодний був, ми йому їсти дали", – сказав сільський голова.

"Слідство.Інфо" отримало оперативне повідомлення Могилів-Подільського райвідділку поліції, де вказано, що інформація про місцезнаходження Чауса надійшла безпосередньо від старости села Мазурівка. Після цього туди виїхали поліцейські.

Редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов стверджує, що Чауса мали передати Національному антикорупційному бюро України. Втім, його перехопили співробітники Служби безпеки України.

"Сьогодні в село Мазурівка Вінницької області до сільського старости з'явився суддя-втікач і корупціонер Микола Чаус, який перебуває в розшуку Національного антикорупційного бюро. Після повідомлення про виявлення Чауса він був затриманий нарядом поліції для доставки в суд, арешту та подальшої передачі слідчому органу – НАБУ. Однак після затримання в село прибула група співробітників СБУ Вінницької області, які буквально відбили Чауса у наряду Могилів-Подільського районного відділення поліції і вивезли Чауса в невідомому напрямку", – повідомив Бутусов.

Згідно з даними журналіста, детективи НАБУ звернулися в поліцію з вимогою затримати втікача. Тепер на Вінниччині розшукують співробітників СБУ, які викрали Чауса у поліції.

Бутусов стверджує, що Чауса звільнили за планом, розробленим в Офісі Президента. "Він утримувався на базі ГУР МО і погодився співпрацювати з Офісом Президента під гарантію передачі його справи в СБУ від НАБУ, уникнення кримінальної відповідальності за корупцію. Це означає, що СБУ пред'явить Чаусу обвинувачення за статтями про незаконний перетин держкордону або будь-якою іншою статтею, яка перебуває в підслідності СБУ. І після цього від Генпрокуратури зажадають передати справу Чауса в СБУ", – прокоментував Бутусов.

Пресова служба НАБУ підтвердила, що чекає на видачу слідчим Миколи Чауса.

"Станом на 15:30 правоохоронці, які, за нашою інформацією, затримали підозрюваного екссуддю Дніпровського районного суду міста Києва, на зв'язок із детективами НАБУ не виходили. Закликаємо правоохоронців дотримуватися закону і передати підозрюваного, якого розшукують детективи, уповноваженим представникам Національного бюро", – йдеться у повідомленні.

Миколу Чауса затримали 9 серпня 2016 року співробітники НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тисяч. 6 вересня того року Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Втім він утік за кордон.

У березні 2017 року Чауса затримали в Молдові.

4 квітня 2021 року стало відомо, що в Молдові Чауса викрали.

"Слідство.Інфо" спільно з журналістами RISE Moldova з'ясували, що група українців, яких молдовські правоохоронці перевіряють на причетність до викрадення судді Миколи Чауса, пов’язані з українськими спецслужбами та силовиками.