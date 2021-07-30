Зеленський вирушив на Донеччину. В Авдіївці проведуть засідання РНБО.

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю в Авдіївці представив нового командувача Об’єднаних сил Олександра Павлюка.

Церемонія представлення відбулася під час заходів з нагоди Дня звільнення міста від російсько-окупаційних військ, повідомляє "Укрінформ".

“Саме в цей день і саме тут у присутності вищого керівництва держави, військового командування, жителів вільної Авдіївки хочу представити нового командувача Об’єднаних сил ЗСУ”, – сказав Президент.

Він нагадав, що новим командувачем Об’єднаних сил призначено кавалера ордена Богдана Хмельницького ІІ і ІІІ ступенів, генерал-лейтенанта, бойового офіцера, патріота України Олександра Павлюка.

“Мені здається, саме представлення у такий день, день визволення нашого українського міста на Донбасі – це добрий знак, символ надії на те, що вільне і мирне життя настане і в усіх інших тимчасово окупованих містах і селах на сході української суверенної землі”, – сказав Зеленський.

Зі слів Президента, Авдіївка сьогодні є містом на лінії вогню, що обрало лінію свободи і розвитку.

“Довго Авдіївка залишалася однією з найгарячіших точок і зараз залишається на передовій нашої боротьби з російською агресією. А зовсім поряд в Авдіївській промзоні, незважаючи на домовленості, продовжуються вибухи і продовжуються постріли. Авдіївка сьогодні – це місто на лінії вогню, що обрало лінію свободи, лінію розвитку, лінію нашої держави, лінію України”, – сказав Зеленський.

Президент нагадав, що саме цього дня, 30 липня, Авдіївку звільнили від окупантів силами другого батальйону тактичної групи 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади та добровольців “Правого сектору”.

У п’ятницю на Донеччині відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.