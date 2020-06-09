Десятеро солдатів поранено внаслідок підриву автомобіля в Авдіївці.

Десятеро військовослужбовців отримали поранення внаслідок підриву військового автомобіля "Спартан" на околицях Авдіївки у вівторок.
Як повідомляє пресова служба прокуратури, вибух пролунав о 9:30 в районі Палацу культури "Авдіївського коксохімічного заводу" під час проходження автоколони українських сил. "Спартан" ішов у колоні останнім.
Розпочато досудове розслідування. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт).
09.06.2020