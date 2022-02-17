Зеленський відвідав позиції ЗСУ, обстріляні у четвер.

 

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки до Донецької області відвідав позиції українських військовослужбовців на передній лінії оборони, "де тривають інтенсивні обстріли".

 

 

Про це повідомила пресова служба ОП.

 

Керівник держави оглянув зразки новітнього озброєння та військової техніки, передані до підрозділів Збройних сил України, зокрема переносні протитанкові ракетні комплекси FGM-148 Javelin та NLAW, а також гранатомет М141.

 

Зеленський оглянув передові позиції та ознайомився з оперативно-тактичною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів ЗСУ.

 

"Ви стоїте на захисті незалежності України та даєте гідну відсіч ворогові. Відчуваємо постійну гордість за наших захисників", – сказав він.

 

Перед цим Президент ознайомився із порядком несення служби Морською охороною Державної прикордонної служби в акваторії Азовського моря.

 

Керівник держави вийшов у море на борту пошуково-рятувального судна "Капітан Чусов". Зеленський заслухав інформацію про виконання завдань підрозділами Морської охорони в українській частині вод Азовського моря.

 

Під час переходу акваторією "Капітан Чусов" наблизилося до суден, які несуть бойове чергування, – корабля Морської охорони Державної прикордонної служби "Донбас" і малого броньованого катера Військово-Морських сил ЗСУ "Лубни".

 

У середу Президент Зеленський привіз до Маріуполя дипломатів іноземних держав і відзначив із ними "День єднання". Під час урочистостей керівник держави подякував дипломатам, "які залишаються сьогодні з нами, на українській землі", назвавши їх справжніми друзями.

 

"Нас не лякають жодні прогнози, нас не лякають жодні люди, жодні вороги. Нас не лякають будь-які дати, бо ми будемо захищати себе і 16 лютого, і 17-го, і в березні і квітні, і у вересні й грудні – день і місяць не важливі. Важливий рік: це 2022 рік, а не 2014-й. Це важлива різниця. Війна триває вісім років. Ми стали у стільки ж разів міцнішими", – заявив Зеленський.

 

17.02.2022

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