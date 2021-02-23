Обстріли під Авдіївкою і Зайцевим: Двоє українських воїнів загинули.

У вівторок вранці контрольовані Росією бойові загони тричі порушили режим припинення вогню; один воїн загинув.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу операції Об’єднаних сил.

Сергій Петраускас

"Неподалік населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один воїн – отримав осколкові поранення", – поінформували у штабі.

Іще один воїн загинув поблизу Авдіївки під час обстрілів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Іще один військовик отримав поранення.

Напередодні Чернігівський обласний військовий комісаріат оголосив ім'я загиблого під Авдіївкою – старший солдат 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Сергій Петраускас.

Петраускас народився 18 грудня 1977 року в Ічні Прилуцького району Чернігівської області. Браув участь у Революції гідності. На фронт був мобілізований 2014 року. А у липні 2017 року підписав контракт з командуванням 72-ї бригади.

Залишились дружина, дві доньки та син.