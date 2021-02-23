Обстріли під Авдіївкою і Зайцевим: Двоє українських воїнів загинули.

 

У вівторок вранці контрольовані Росією бойові загони тричі порушили режим припинення вогню; один воїн загинув.

 

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу операції Об’єднаних сил.

 

Сергій Петраускас

 

"Неподалік населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один воїн – отримав осколкові поранення", – поінформували у штабі.

 

Іще один воїн загинув поблизу Авдіївки під час обстрілів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Іще один військовик отримав поранення. 

 

Напередодні Чернігівський обласний військовий комісаріат оголосив ім'я загиблого під Авдіївкою – старший солдат 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Сергій Петраускас.

 

Петраускас народився 18 грудня 1977 року в Ічні Прилуцького району Чернігівської області. Браув участь у Революції гідності. На фронт був мобілізований 2014 року. А у липні 2017 року підписав контракт з командуванням 72-ї бригади.

 

Залишились дружина, дві доньки та син.

 

23.02.2021

До теми

Поширити
Збруч
Перших сто днів на Марсі
Місія "Perseverance" може стати одним з найзахопливіших епізодів у дослідженні Червоної планети. Ось що ровер робитиме протягом перших ста днів на її поверхні.
22.02.21 | | Наука
Про кольори друга
Галина Канарська
Він наче бавиться кольором і в кольорі уміє зауважити щось невловиме, характерне його моделі. Живописний світ Фірцака має темно-гранатовий присмак печалі, наче він знає щось набагато більше, ніж може сприйняти наше око.
22.02.21 | | Штука
Квантова механіка, свобода волі та гра "Життя"
Джон Горґан
Деякі думки з приводу смерті математика Джона Конвея.
20.02.21 | | Наука
Мова чи країна?
Василь МАХНО
Письменник живе в часі та просторі, які наповнені повітряною сферою мови, мова письменника і є головною ознакою життя
20.02.21 | | Дискурси
Академік Микола Мушинка: останній пастух Карпат
Микола Мушинка
Ювілей легендарного україніста Миколи Мушинки з Пряшівщини, доктора філософських наук, іноземного члена Національної академії наук України
20.02.21 | | Минуле
Корифеї інтелектуального року. «The Yes Album» – 50
Ілько ЛЕМКО
Про гурт Yes не можна говорити без захоплення, це одні зі стовпів проґресивного чи артового року. Не помилимося, якщо назвемо Yes найвидатнішими представниками інтелектуального року.
19.02.21 | | Минуле
Перше відео часового кристала
Науковці вперше зафільмували «тікання» часового кристала в просторі й часі.
19.02.21 | | Наука
Того лютого лютого
Юрій Андрухович
У ці дні і, що не менш важливо, ночі ми увійшли вже всьоме. Іноді й не віриться, що це відбувалося з нами...
19.02.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.