Головнокомандувач ЗСУ заборонив посадовцям відвідувати зону проведення ООС.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний запровадив тимчасову заборону на відвідування посадовими особами зони проведення Операції об'єднаних сил. Відтак голова Верховної Ради Дмитро Разумков не зміг здійснити візит у зону проведення ООС, запланований на 3 серпня.

Як зазначає пресслужба апарату парламенту, Разумков довідався про заборону ввечері 2 серпня.

"Пізно ввечері, напередодні відрядження, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про тимчасову заборону відвідування посадовими особами зони проведення Операції об'єднаних сил", – ідеться у повідомленні.

У Верховній Раді повідомили, що основною метою відрядження мало стати ознайомлення з політикою безпеки та оперативною ситуацією в районі проведення ООС, а також спілкування з місцевими мешканцями і військовослужбовцями.

Пізніше на сторінці головнокомандувача ЗСУ у Facebook з'явилася інформація про те, що заборону впроваджено на десять діб.

"Мною було прийнято рішення про тимчасову заборону до десяти днів відвідування району проведення Операції об’єднаних сил посадовими особами та парламентарями у зв’язку з процесом прийому-передачі посади командувача Операції об'єднаних сил. Цей процес має відбутися у спокійній робочій обстановці для забезпечення безперебійного виконання завдань з оборони держави. Сподіваюся на розуміння політиків та посадовців", – прокоментував Залужний.