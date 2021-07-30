Зеленський призначив послом України при НАТО Наталію Галібаренко.

 

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього посла України в Британії Наталію Галібаренко керівником місії України при НАТО.

 

 

Про це йдеться в указі, опублікованому 30 липня на інтернет-сторінці керівника держави.

 

"Призначити Галібаренко Наталію Миколаївну главою місії України при НАТО", – зазначено у документі.

 

Посада керівника місії України при НАТО була вакантною від серпня 2019 року. Тоді Президент Зеленський призначив Вадима Пристайка заступником голови Адміністрації президента.

 

Наталію Галібаренко Зеленський звільнив з посади посла України в Британії 20 липня 2020 року.

 

Володимир Зеленський також призначив послом України в Австрії Василя Химинця, а послом у Туреччині – Василя Бондаря.

 

30.07.2021

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