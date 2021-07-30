Зеленський призначив послом України при НАТО Наталію Галібаренко.

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього посла України в Британії Наталію Галібаренко керівником місії України при НАТО.

Про це йдеться в указі, опублікованому 30 липня на інтернет-сторінці керівника держави.

"Призначити Галібаренко Наталію Миколаївну главою місії України при НАТО", – зазначено у документі.

Посада керівника місії України при НАТО була вакантною від серпня 2019 року. Тоді Президент Зеленський призначив Вадима Пристайка заступником голови Адміністрації президента.

Наталію Галібаренко Зеленський звільнив з посади посла України в Британії 20 липня 2020 року.

Володимир Зеленський також призначив послом України в Австрії Василя Химинця, а послом у Туреччині – Василя Бондаря.