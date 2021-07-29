У Франківську запустили перші камери фіксації дорожнього руху.

В Івано-Франківську встановили перші комплекси автоматичної фото- та відеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Від четверга за перевищення швидкості чи інші порушення водії можуть притягати до адміністративної відповідальності.

Про це повідомляє інтернет-видання "КУРС".

“Місця встановлення цих комплексів не розголошуємо – просто дотримуйтеся правил дорожнього руху завжди”, – прокоментував заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак.

Комплекси призначені для автоматичної фото- та відеофіксації проїзду транспортних засобів у зоні контролю, розпізнавання номерних знаків, порівняння розпізнаних номерів зі списками номерних знаків, які знаходяться в розшуку, фіксації подій із ознаками порушень правил дорожнього руху щодо перевищення встановлених обмежень швидкості руху.

Комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху планували встановити на вулицях Крихівецькій, Тисменицькій та Галицькій.