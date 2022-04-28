Призупинено практику вилучення автомобілів у нетверезих водіїв.

В Івано-Франківській громаді для потреб Збройних сил України вилучено 8 автомобілів у водіїв-порушників. Наразі практика вилучення автомобілів у нетверезих водіїв призупинена, - про це в ефірі радіо "Західний полюс" повідомив міський голова Руслан Марцінків.

“Вилучено було 8 автомобілів. В основному це люди, які були в стані алкогольного сп’янінні. Але останній тиждень прийшла директива в тому, щоб обмежити кількість вилучень. Майже заборона щодо вилучення таких транспортних засобів по всій Україні. Ми діємо у межах військового законодавства та тих наказів, які приходять згори”, – сказав Марцінків.