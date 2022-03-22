На Тернопільщині у п'яних водіїв вилучили вже 35 автівок.

Увесь цей транспорт тепер буде обслуговувати потреби оборони. Патрульна поліція Тернопільщини нагадує водіям, що за керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння поліцейські відразу здійснюють вилучення автомобіля.

"Якщо ви сіли за кермо напідпитку, то по факту виявлення патрульні складають на водія протокол за статтею 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП та евакуюють автомобіль на арештмайданчик з його подальшим безоплатним вилученням для потреб Збройних Сил України", — йдеться у повідомленні Патрульної поліції.

Нагадаємо, що санкції щодо нетверезих водіїв застосовують не лише на Тернопіллі, а й у Миколаївській, Рівненській та Волинській областях. При цьому вони стосуються всіх автомобілів — байдуже, де зареєстрована машина та звідки вона приїхали.