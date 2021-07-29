СБУ дозволила російським гуртам виступати на фестивалі "Файне місто".

Служба безпеки України завершила перевірку російських громадян, які приїдуть на музичний фестиваль "Файне місто" у Тернопіль, і не виявила підстав забороняти їхні виступи.

Про це повідомив "Укрінформу" речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Перевірка щодо законності перебування на території України та перетину кордону російськими громадянами, які беруть участь у фестивалі «Файне місто», завершилася 27 липня. Підстав для заборони перебувати в Україні російським гуртам немає", – сказав він.

Учасники чотирьох російських гуртів – Louna, "Порнофільми", Wildways та Anacondaz – у 2017 році виступали в окупованому Криму. На них наклали трирічну заборону виступів, термін котрої вже вичерпався.

Перед фестивалем Тернопільська міська рада звернулася до СБУ та Нацполіції з проханням перевірити законність перебування в Україні російських гуртів.

"Реагуючи на це, міська рада направила лист-звернення до організаторів фестивалю щодо неможливості участі гуртів з Росії та надіслала відповідний лист до Служби безпеки України та Національної поліції України в Тернопільській області, у якому просить здійснити належну перевірку запрошених гуртів на предмет легітимності їх в’їзду та перебування в Україні", – йшлося у повідомленні. Тернопільська міськрада заявила, що не є співорганізатором музичного фестивалю.

Фестиваль "Файне місто" відбуватиметься 28 липня – 1 серпня.