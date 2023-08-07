Фан-сторінка Ліни Костенко втягнула поетесу у скандал із "сатанинським" фестивалем.

Адміністратори сторінки Ліни Костенко у Facebook видалили скандальний допис про фестиваль Faine Misto і наголосили, що поетеса не називала імпрезу "сатаністичною".

 

У новому дописі зазначено, що коментарі опубліковано "випадково (особиста думка однієї з адмінок)", і вони "ніякого відношення до Ліни Костенко та цієї фан-сторінки не мають".

 

Скандальний допис з'явився на сторінці з назвою "Ліна Костенко" у п’ятницю, 4 серпня. Після цитати з роману "Маруся Чурай" про дволикість автор опублікував два фото міського голови Львова Андрія Садового: перше – із церкви, а друге – з організаторами "сатаністичного" фестивалю Faine Misto на балконі Ратуші.

 

 

Facebook-паблік у новому дописі зазначає, що вони є "не фейковою сторінкою" Ліни Костенко, а "фан-сторінкою поетеси", і сама Ліна Костенко знає про існування facebook-клубу і "не один раз підписувала нам книги". Після скандалу спільнота також змінила свою назву в соцмережі – "Ліна Костенко – фан-сторінка". 

 

Авторку допису позбавили адміністраторських прав "за зловживання і перекручування інформації".

 

Фестиваль "Файне місто" заснований у 2013 році. Дотепер він проводився у Тернополі, проте цього року переїхав до Львова.

 

07.08.2023

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