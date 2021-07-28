Еліна Світоліна пробилася у півфінал тенісного турніру на Олімпіаді в Токіо.

Перша ракетка України Еліна Світоліна в 1/8 фіналу тенісного турніру на Олімпіаді в Токіо перемогла суперницю з Італії Камілу Джорджі. Матч завершився за підсумками двох сетів – 6:4, 6:4.

"Незважаючи на деякі свої помилки, я все ж досить впевнено грала сьогодні. Це принесло результат", – зазначила Світоліна після матчу, згідно з повідомленням УНІАН.

За вихід у фінал Світоліна зіграє проти чешки Маркети Вондроушової, яка пройшла в півфінал після першого сету матчу з Паулою Бадосою (іспанці стало погано через спеку).

Еліна Світоліна стала першою українкою, яка вийшла до півфіналу Олімпіади в одиночному розряді. Ніколи раніше представники України ні в жіночому, ні в чоловічому тенісі не грали у півфіналі. Попередній рекорд належав також Світоліній – на Іграх в Ріо 2016 року вона дійшла до чвертьфіналу.