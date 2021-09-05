Українські спортсмени здобули на Паралімпіаді 98 медалей.

Команда українських паралімпійців у неділю прибула до Києва з Токіо, де завершилася Паралімпіада-2020. За результатами змагань українці вибороли 98 медалей: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових.

Як повідомляє "Суспільне", в аеропорту "Бориспіль" паралімпійців зустрічали по-святковому – з квітами та кульками.

Голова Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич заявив, що це його десять Паралімпіада, але "не було такої важкої Паралімпіади, не було такої важкої підготовки".

Загалом до Києва прибуло 126 осіб, зокрема, спортсмени, тренери, медики. Ще частина спортсменів та делегації мають повернутися в Україну вночі 6 вересня.

Україна посіла на Паралімпіаді п'яте місце за кількістю нагород та шосте у медальному заліку. Для збірної України це друга найрезультативніша Паралімпіада за кількістю медалей, але уперше з 2004 року синьо-жовта збірна випала з топ-4 медального заліку.