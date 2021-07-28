«Північний потік-2» все ще можна заблокувати.

На думку німецького економічного журналіста Моріца Коха, поважну перешкоду газпромівському проєкту може створити Єврокомісія.

Попри те, що Сполучені Штати відмовилися від посилення санкцій проти «Північного потоку-2», газпромівський мегапроєкт все ще можна заблокувати. Причому головну роль у цій справі відіграє Брюссель. У цьому переконаний відомий німецький журналіст-економіст Моріц Кох (Moritz Koch), котрий виклав свої думки в колонці ділової газети Handelsblatt.

«Слід визнати, що після довгих суперечок з урядом США німецько-американська угода щодо газогону, укладена минулого тижня, значною мірою запобігла загрозі санкцій з боку Вашінґтона. Але це не означає, що більше не виникне жодної перешкоди. У найближчі місяці проєкту все ще загрожують поважні проблеми, на цей раз передовсім з боку Брюсселя. Адже дозвіл на введення об'єкта в експлуатацію ще ніхто не давав, а рішення щодо нього ухвалюється не на розсуд німецької влади – воно повинно відповідати європейському законодавству», – зазначає журналіст.

Він нагадує, що навіть у тій американсько-німецькій угоді чітко виписано, що «Північний потік-2» повинен відповідати букві й духу «Третього енергетичного пакета». А це, зокрема, означає, що власник газогону не може одночасно бути його оператором, окрім того, ціноутворення повинно бути прозорим. А «Газпом» намагається спекатися і першого, й другого приписів.

Також «Північний потік-2» повинен отримати ще відповідну сертифікацію від Єврокомісії, яка, зокрема, має враховувати безпеку енергопостачання Європейської Унії. «Однак питання про те, чи служить "Північний потік-2" енергетичній безпеці Європи, є доволі суперечливим», – пише Handelsblatt.

Не вдасться німецькій владі й знехтувати згаданими приписами й просто механічно затвердити запуск трубопроводу, бо Брюссель зможе втрутитися в роботу газогону в будь-який момент. «У тому числі й тому, що Єврокомісія повинна довести, що в делікатних політичних питаннях вона вступає в суперечку не тільки з Польщею й Угорщиною, які підривають принципи правової держави, а що європейське право поширюється на всіх, включно з Німеччиною», – зауважує Моріц Кох.

На думку журналіста, новий федеральний уряд повинен буде відповісти на таке запитання: «Коли політичні витрати на "Північний потік-2" є настільки високими, то чи не перевищують вони евентуальних економічних переваг проєкту?»

Тим часом російське керівництво, усвідомлюючи небезпеку з боку Брюсселя, вживає запобіжних заходів. Москва скоротила поставки газу до Європи, «щоб натиснути на Німеччину та Європейську Унію», як зазначає брюссельський енергетичний експерт Алан Райлі (Alan Riley).

«Однак в остаточному підсумку такими брутальними методами Москва може домогтися діаметрально протилежного тому, чого вона хоче досягти. Що безцеремонніше Росія використовуватиме експорт газу як засіб тиску, то сильнішим буде опір Брюсселя», – застерігає Моріц Кох.