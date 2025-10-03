Аеропорт Мюнхена зупинив роботу через виявлення дронів.

Було скасовано 17 нічних рейсів.

У четвер ввечері, другого жовтня, летовище Мюнхена було тимчасово паралізоване. Про це повідомив телеканал ARD. За словами речників аеропорту, в небі над летовищем були помічені дрони невідомого походження.

«Пізно ввечері 2 жовтня управління повітряного руху Німеччини обмежило польоти в аеропорті Мюнхена з 22:18, а потім і зовсім призупинило їх через кілька помічених безпілотників», – йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті аеропорту.

Таким чином не змогли вилетіти 17 рейсів. При цьому 15 рейсів, які прибували до Мюнхена, були перескеровані до Штутгарта, Нюрнберга, Відня і Франкфурта. Призупинення польотів торкнулося майже трьох тисяч пасажирів. У Мюнхені зараз проходить Октоберфест, на який з'їжджаються численні відвідувачі з усього світу. Польоти були відновлені щойно о п’ятій годині ранку в п’ятницю, третього жовтня.

Нагадаємо, що раніше схожі інциденти відбулися на летовищах Копенгаґена й Осло. Представники данської влади назвали інциденти з безпілотниками «гібридною атакою», але утрималися від коментарів щодо того, звідки вона могла виходити.