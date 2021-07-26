У Львові відкрили першу школу з вивчення білоруської мови.

 

Білоруський кризовий центр у Львові за підтримки міського осередку скаутської організації "Пласт" відкрив першу школу білоруської мови в місті. Навчання безкоштовне і передбачене першочергово для біженців з Білорусі, проте відвідати уроки може кожен охочий.

 

 

Як повідомив Білоруський кризовий центр у Telegram, перше заняття відбулося в неділю, 25 липня.

 

На урок прийшли до тридцяти білорусів, які вимушено виїхали з рідної країни через репресії та переслідування, розповіла ZAXID.NET керівниця львівського "Пласту" Анастасія Слюсаренко.

 

"Місяць тому мені зателефонував керівник Центру Олексій Францкевич із запитом про партнерство, а також про допомогу в пошуку грантових програм. З’явилася ідея допомогти біженцям адаптуватися до нових умов життя та підтримати їх. Спершу ми організували спільно майстер-клас із виготовлення листівок для підтримки молоді, яка зараз перебуває у в’язницях в Білорусі, а потім з’явилася ідея школи", – говорить вона.

 

"У Білорусі 26 років відбувається знищення всього білоруського: немає білоруських шкіл, садочків. У Львові є частина білорусів, які можуть і хочуть повернутися на батьківщину, і їх об’єднують національні символи – біло-червоний прапор та мова. Вони хочуть вчити рідну мову. Білорусь – це не Росія, у нас є власна культура та історія, і це важливо показати. Зараз у Білорусі є реальна загроза втратити незалежність, і мова – це інструмент протесту", – розповів Олексій Францкевич.

 

Навчання планується раз на тиждень по неділях у приміщеннях "Пласту" на вул. Шептицьких, 16, і до нього можуть долучитися не тільки білоруси, а й будь-хто охочий. Окрім вивчення мови, такі зустрічі допомагають соціалізуватися переселенцям, познайомитися між собою і обговорити поточну політичну ситуацію в рідній країні.

 

Викладанням займається білорус, також біженець Віталій Макаренко, проте Білоруський кризовий центр шукає ще й інших викладачів-філологів. Тих, хто бажає займатися волонтерським викладанням білоруської мови, Олексій Францкевич просить звертатися в їхній Центр до нього особисто. Розташовується Білоруський кризовий центр на вул. Дорошенка, 32, телефон – +38 (068) 325 61 44 (telegram), e-mail: belaruscentr@gmail.com.

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Білоруський кризовий центр відкрили у Львові в січні 2021 року. Сюди можуть звернутися білоруси, які вимушено виїхали з Білорусі через репресії з боку самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Центр надає юридичну та психологічну допомогу, допомогу в пошуку житла, місця навчання та роботи, сімейного лікаря та дитсадка, а також в оформленні документів

 

26.07.2021

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