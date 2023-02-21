Кремль запланував захопити Білорусь до 2030 року.

Російська влада має намір зробити це поступово і без жодного пострілу.

2021 року Кремль запланував захопити не тільки Україну, а й Білорусь, щоправда поступово​ і без жодного пострілу. Це випливає з внутрішнього документа російської влади під назвою «Стратегічні цілі Російської Федерації в Білорусі», в якому прописано повне поетапне приєднання Республіки Білорусь до РФ до 2030 року. Журналісти кількох ЗМІ отримали доступ до цього документа. У розслідуванні взяли участь видання Süddeutsche Zeitung, WDR, NDR, Yahoo News, Delfi Eesti, Expressen та Independent, проєкти VSquare і Frontstory, центр «Досьє» та Білоруський розслідувальний центр.

17-сторінковий документ, який було підготовлено ще влітку 2021 року, перераховує політичні, військові, економічні та соціальні цілі Кремля в Білорусі. Ці цілі поділені на три категорії: короткострокові (до 2022 року), середньострокові (до 2025 року) та далекострокові (2030 рік).

Так, до 2030 року російська влада розраховувала адаптувати законодавство Білорусі під російське, взяти під контроль зовнішню політику республіки та керувати нею на користь РФ, збільшити військову присутність на території країни, підпорядкувати собі інформаційний простір республіки, нарощуючи кількість російських ЗМІ, домогтися верховенства російської мови над білоруською, а також запровадити спрощену процедуру видачі російських паспортів громадянам Білорусі «з метою створення прошарку росіян, зацікавлених в інтеґрації».

Окрім цього, влада Росії розраховувала поширювати свій вплив через науку та освіту Білорусі. Для цього планувалося відкрити пункти здачі єдиного державного іспиту на території країни, а також створити кілька центрів науки та культури у Могильові, Гродно та Вітебську.

Реалізувати свої плани російська влада збиралася, зокрема, через договір про Союзну державу, підписану керівництвом Росії та Білорусі ще 1999 року. Перемовини щодо нього затяглися на два десятки років. У 2019-му було оголошено, що країнам вдалося погодити 28 союзних програм щодо економічних питань на кшталт гармонізації грошово-кредитної політики та податкового законодавства.

Зазначається, що у розробці плану брали участь генштаб збройних сил РФ, співробітники ГРУ, СЗР, ФСБ та відділ адміністрації президента – управління президента з прикордонної співпраці, яке очолює Алєксєй Філатов. Він представляв інтереси Кремля в Південній Осетії та Абхазії, а також займався гуманітарною та політичною взаємодією зі самопроголошеними «ДНР» і «ЛНР».

Окрім цілей, у документі прописані й загрози, здатні, на думку Кремля, порушити плани Росії у Білорусі. До них автори стратегії відносять можливість зближення Лукашенка з НАТО, вплив на нього «націоналістичних та прозахідних політиків», заміна російських вакцин від коронавірусу на американські та європейські, а також повне переведення системи освіти на білоруську мову.

Журналісти показали документ міжнародним експертам, які підтвердили, що він виглядає правдоподібним і його слід трактувати поважно. Зокрема, таку думку висловив амбасадор США в (ОБСЄ) Майкл Карпентер (Michael Carpenter). «Цілі Росії щодо Білорусі ті самі, що й щодо України, тільки у випадку з Білоруссю Росія спирається на примус, а не на війну», – заявив він. «Зміст документа є абсолютно правдоподібним і відповідає тому, що ми теж спостерігаємо», – заявив високопоставлений співробітник західної розвідки газеті Süddeutsche Zeitung. «За своєю зовнішньою формою документ нагадує стандартний документ російської бюрократії чи політичного управління», – прокоментував заступник директора Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень (SCEEUS) Мартін Краг (Martin Kragh).