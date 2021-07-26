У Кременці звільнили вчителя, який поширював проросійські наративи про війну.

У Кременці з роботи звільнили вчителя за проросійські погляди. Викладач фізики говорив, що він з розумінням ставиться до вторгнення РФ на українські території та окупацію.

Про це повідомляє видання "Голос".

"По суті, цей вчитель фізики майже прямо заперечував факт російської агресії та виправдовував дії окупантів фразами: «Росія дбає про своє», «російські війська на нашу територію не зайшли» і т. д. Загалом, стандартний набір штампів, які російська пропаганда інтегрує в наше суспільство. Суспільство швидко оцінило палку промову та швидко зайнялось моральним перевихованням. Наступного дня вчителя звільнили", – прокоментував депутат Кременецької міської ради Дмитро Мельничук.

Два дні тому відео про ситуацію у Кременецькому ліцеї опублікував блогер Сергій Стерненко. За той час ролик переглянули майже 77 тисяч користувачів. У коментарі відеоблогер наголосив на патріотичності згаданого навчального закладу, водночас закликав надати розголосу ситуації з окремим вчителем, аби надалі запобігти таким ексцесам у системі освіти України.