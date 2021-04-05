МВС Молдови встановило викрадачів Чауса, одного кіднепера затримали.

 

Колишнього українського суддю Миколу Чауcа, оголошеного Інтерполом у міжнародний розшук за підозрою в хабарництві, викрали іноземні громадяни. Вони вже покинули Молдову, перейшовши молдовсько-український кордон.

 

В інтернеті поширюють знимку Миколи Чауса після викрадення

 

Про це в понеділок розповів міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку, передає інформаційна аґенція "Укрінформ", покликаючись на NewsMaker.

 

Зі слів Войку, підрозділи МВС Молдови проводять розслідування, і їм уже вдалося встановити особи частини організаторів викрадення Чауса і затримати одного підозрюваного.

 

"Ще зарано говорити про обвинувачення, у нас тільки один затриманий. Але ми вже знайшли машини, якими користувалися викрадачі, зібрали відбитки пальців, знайшли їхнє листування, встановили особи деяких викрадачів і їхній маршрут", – розповів Войку.

 

Зі слів міністра, викрадення здійснили іноземні громадяни, які виїхали з Молдови в Україну. Листування організаторів злочину теж велося українською мовою, зазначив Войку. Чиновник наголосив, що молдовські правоохоронні органи співпрацюють зі Службою інформації та безпеки і мають намір звернутися до українських колег в міжнародний розшук.

 

"Чаус – громадянин України, проти якого у 2016 році в Україні порушили кримінальну справу за підозрою в хабарництві в особливо великих розмірах. У 2017 році Чаус незаконно перетнув молдовський кордон і попросив у республіці політичного притулку. Йому відмовили, але він опротестував рішення влади в суді. Зараз справу розглядає Вища судова палата. Українські правоохоронці неодноразово зверталися до нас із запитами про висилку Чауса, але доки у нього статус особи, яка попросила притулку, ми не можемо його депортувати. При цьому він може вільно подорожувати країною і виїжджати за кордон", – розповів Войку.

 

Раніше президент Молдови Мая Санду виступила зі заявою на тему викрадення Миколи Чауса. Очільниця держави вимагає від Міністерства внутрішніх справ і Служби інформації і безпеки у найстисліші терміни з'ясувати ситуацію з викраденням.

 

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан заявив, що група невідомих озброєних чоловіків викрала Чауса в центрі Кишинева. Інформацію підтвердили в столичній поліції.

 

У березні колегія цивільних, комерційних та адміністративних спорів Верховного суду Молдови відмовила в наданні політичного притулку колишньому українському судді Миколі Чаусу, який з 2016 року переховується в Молдові.

 

На території цієї країни Чаус спочатку перебував нелегально, нібито під патронатом держбезпеки Молдови. Потім він офіційно здався молдовській владі. Тодішній президент Молдови Додон відмовив йому в наданні політичного притулку, але Чаус оскаржив це рішення в суді.

 

9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Миколу Чауса в отриманні хабаря у розмірі 150 тис. дол.

 

У вересні того року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус втік з України. З 11 листопада 2016 року суддя перебував у міжнародному розшуку.

 

У жовтні 2017 року Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Чауса від посади, а 28 листопада 2017 року постановила звільнити його з посади судді.

 

05.04.2021

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