ЄСПЛ відмовив РФ в застосуванні забезпечувальних заходів до України.

Йдеться про скаргу Росії проти України на порушення Києвом, за твердженням Москви, прав людини.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відмовив Росії в застосуванні забезпечувальних заходів до України в рамках російської скарги на порушення Києвом Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод (ЄКПЛ). Про це йдеться в повідомленні суду, опублікованому в п'ятницю, 23 липня.

У суді нагадали, що в контексті своєї скарги Росія також зажадала вжити забезпечувальних заходів відповідно до статті 39 регламенту суду. Зокрема, російська влада попросили скасувати обмеження на використання російської мови в школах, ЗМІ та інтернеті. Росія також просила «вимагати від Києва припинення водної блокади Криму».

«Суд постановив відхилити клопотання згідно зі статтею 39 Регламенту Суду, оскільки вона не вказує на серйозний ризик непоправної шкоди основним правам, передбаченим Європейською конвенцією з прав людини. Заходи, передбачені правилом 39 Регламенту Суду, ухвалюються у зв’язку з провадженням у Суді без попереднього ухвалення будь-яких подальших рішень щодо прийнятності або суті справи. Суд задовольняє такі клопотання лише у виняткових випадках, коли заявникам в іншому разі загрожує реальний ризик непоправної шкоди», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Росія в четвер, 22 липня, звернулася до ЄСПЛ з позовом проти України на підставі статті 33 Конвенції про захист прав людини і основних свобод. Москва у цій скарзі покладає відповідальність на владу України «за загибель мирного населення» на Донбасі, «придушення свободи слова», «блокування Північно-Кримського каналу як основного джерела прісної води для мешканців Кримського півострова», «політику дискримінації російськомовного населення» тощо. Також Росія покладає відповідальність на Київ за збитий малайзійський Boeing MH17 на Донбасі.