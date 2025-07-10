ЄСПЛ відхилив клопотання Марін Ле Пен про скасування заборони на участь у виборах.

Водночас французька поліція провела обшуки в штаб-квартирі партії «Національне об'єднання».

 

 

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відхилив клопотання голови парламентської фракції правої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен. Про це повідомила газета Le Monde з покликом на пресреліз ЄСПЛ. Лідерка ультраправих Франції просила скасувати рішення паризького суду, який заборонив їй брати участь у виборах.

 

«Суд відхилив даний протест, оскільки не було встановлено наявності безпосередньої загрози порушення прав, гарантованих Європейською конвенцією з прав людини», – йдеться в документі на сайті ЄСПЛ. Клопотання пані Ле Пен подала восьмого липня.

 

Водночас французька поліція провела обшуки в штаб-квартирі партії Марін Ле Пен «Національне об'єднання» у зв'язку з можливими порушеннями правил фінансування кампаній та шахрайством. Голова партії Жордан Барделла (Jordan Bardella) назвав те, що відбувається, «новою кампанією переслідування» проти ультраправих.

 

«З 08:50 штаб-квартира "Національного об'єднання", включно з кабінетами керівників партії, зазнали обшуків, які проводилися приблизно двадцятьма поліціянтами в супроводі двох слідчих суддів. Під час обшуків було вилучено всі електронні листи, документи партії, зокрема бухгалтерські», – написав Барделла у соцмережі X.

 

Нагадаємо, що 31 березня паризький суд засудив Марін Ле Пен до позбавлення волі на чотири роки (у тому числі на два – умовно) і негайного позбавлення виборчих прав на п'ять років. Суд визнав її винною в розтраті коштів Європарламенту шляхом фіктивного найму асистентів депутатів партії «Національне об'єднання».

 

10.07.2025

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