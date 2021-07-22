Росія звернулася до ЄСПЛ зі скаргою про винуватість України у трагедії MH17.

Росія звернулася до Європейського суду з прав людини з міждержавною скаргою проти України. У своїй заяві – котра є першою міждержавною заявою з боку росіян – прокуратура РФ звинувачує Україну в причетності до падіння літака "Малайзійських авіаліній" у липні 2014 року та в переслідуванні російськомовних.

Про це йдеться у повідомленні генеральної прокуратури Росії.

"Звернення спрямоване на те, щоб привернути увагу Європейського суду і всього світового співтовариства до грубих і систематичних порушень прав людини українською владою, зафіксувати в міжнародно-правовому полі численні факти злочинств, змусити владу України припинити їх вчинення, здійснити належне розслідування і негайно притягнути винних осіб до відповідальності, відновити мир і злагоду на території України", – заявили у Москві.

Зокрема, Росія ствердила, що відповідальність за катастрофу літака рейсу MH17 лежить на Україні.

"Україна повною мірою несе відповідальність за загибель пасажирів і членів екіпажу авіалайнера "Боїнг-777" авіакомпанії "Малайзійські авіалінії", який виконував рейс MH17, а також заподіяння страждань родичам загиблих, оскільки вона скоїла серйозне порушення статті 2 Конвенції [про права людини] (право на життя) в матеріальному і процесуальному аспектах, статті 3 Конвенції (заборона тортур) у процесуальному аспекті через невжиття заходів щодо закриття свого повітряного простору", – йдеться у самій скарзі, котру цитує аґенція "Інтерфакс".

Росіяни звинувачують Україну в тому, що держава не здійснила "незалежного та ефективного розслідування обставин незакриття відповідальними посадовими особами повітряного простору" і "представляє сфабриковані докази для перекладення своєї провини за цю авіакатастрофу на Росію".

Москва також звинувачує Україну в "загибелі мирного населення, незаконне позбавлення волі і жорстоке поводження з людьми" – під час Майдану, під час протистояння в Одесі 2 травня 2014 року та в ході антитерористичної операції на Донбасі.

Прокуратура РФ українцям практику придушення свободи слова і переслідування інакодумців, політику дискримінації російськомовного населення й витіснення російської мови з освіти та сфери обслуговування, дискримінацію російського бізнесу.

До того ж, Росія звинувачує Україну у "загибелі людей, спричиненні шкоди здоров'ю та знищення майна внаслідок обстрілів Збройними силами України суміжної території Російської Федерації", блокуванні Північно-Кримського каналу як основного джерела прісної води для мешканців Кримського півострова, нападах на дипломатичні, консульсткі та інші представництва РФ в Україні.

"На території України значна кількість російських громадян піддається жорстокому поводженню, їхнє майно знищується або пошкоджується, російський бізнес піддається дискримінації. Безпосередньо біля російського кордону Збройними силами україни ведуться бойові дії, котрі створюють реальну загрозу для життя і здоров'я російських громадян, котрі мешкають у прикордонних регіонах, і котрі змушують тисячі українських громадян шукати притулку на російській території", – так пише генпрокуратура країни-агресора.

Росія вважає, що точкою відліку стали "неконституційна зміна влади вУкраїні" і "просування в українські державні органи націоналістичних сил".