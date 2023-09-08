Росіянам у Латвії дали ще два роки на вивчення державної мови.

Деякі депутати латвійського Сейму застерегли, що таким чином створюється «троянський кінь у своїй державі».

Сейм Латвії затвердив у першому читанні поправки до імміґраційного закону, згідно з якими громадянам Росії, колишнім власниками посвідки на постійне проживання (ППЖ) у країні, дається відтермінування на два роки, щоб вони встигли скласти іспит з латиської мови. Про це повідомив інформаційний портал Delfi. Складання такого іспиту – обов’язкова умова для продовження перебування в країні.

Згідно зі законопроєктом, росіяни, які ще не склали мовного іспиту, отримають тимчасовий дозвіл на проживання терміном на два роки. Вони на ці два роки збережуть соціальні гарантії.

Щоб отримати такий дворічний дозвіл на проживання, громадянин РФ повинен подати заяву до управління у справах громадянства та міграції до 31 грудня 2023 року. Йому теж доведеться сплатити мито у розмірі 100 євро. Управління розглядатиме заяви протягом чотирьох місяців.

До другого вересня у тисяч росіян – власників латвійської ППЖ, які до цього дня не встигли скласти іспиту, посвідку на проживання, згідно з чинним законодавством, було анульовано. Поправки про це було ухвалено після російського вторгнення в Україну. Проте більшість цих жителів Латвії до встановленої дати іспит не склали. Згідно з буквою закону, влада могла вдатися до їхньої депортації. Уряд, однак, вирішив надати їм додаткові два роки.

За відтермінування проголосували майже всі партії – як урядові, так і опозиційні, окрім «Національного об'єднання». На думку депутата Сейму від «Національного об'єднання» Яніса Домбрави (Jānis Dombrava), те, що громадяни Росії – переважно літні люди, не є пом'якшувальною обставиною. «У цьому випадку має значення лише лояльність», – наголосив він. Обурило Домбраву і те, що громадяни Росії будуть на два роки поставлені в привілейоване становище – продовжать отримувати всі соціальні гарантії. На думку депутата, всі ці люди зможуть вільно переміщатися між Латвією та Росією, що створює ризики для національної безпеки. «Ми створюємо троянського коня у своїй державі», – застеріг Домбрава.

В остаточному другому читанні закон, як очікується, ухвалять 14 вересня.