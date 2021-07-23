Суд поновив на посаді пам’яткоохоронця Василя Петрика.

Львівський апеляційний суд сьогодні, 23 липня, скасував рішення Галицького райсуду про відсторонення Василя Петрика з посади керівника управління охорони культурної спадщини Львівської ОДА. Про це після судового засідання повідомив його син Ігор Петрик.

«Апеляційний суд скасував рішення Галицького районного щодо відсторонення від посади. Тато зможе вернутися на роботу», – написав Ігор Петрик на facebook-сторінці підтримки пам’яткооохоронця.

Під час розгляду справи у Львівському апеляційному суді захист аргументував апеляцію тим, що у Василя Петрика немає інших засобів, щоб утримувати сім’ю, а також станом на час обвинувачення він не займав державної посади. Крім того, з позиції захисту, рішення про відсторонення негативно вплине на роботу управління, яке очолює Василь Петрик, повідомило «Еспресо.Захід».

Слідча та прокурор не підтримували апеляції. У підсумку апеляційний суд вирішив задовольнити апеляцію Василя Петрика, і вже від завтра він повертається до виконування своїх обов’язків.

Нагадаємо, пам’яткоохоронця Василя Петрика, який раніше був директором історико-культурного парку у заповіднику «Древній Звенигород», та трьох підприємців підозрюють у заволодінні 1 мільйоном гривень бюджетних коштів під час робіт у «Древньому Звенигороді».

16 червня рішенням Галицького райсуду Львова його взяли під варту з можливістю внесення застави розміром 567 тисяч гривень. Відразу після рішення суду у Львові ініціювали збір коштів на заставу. Необхідну суму вдалося зібрати менш ніж за добу. По завершенню судової тяганини зібрані кошти сім’я Петриків передасть на благодійність та порятунок пам’яток.

Сам Василь Петрик всі звинувачення відкидає і вважає кримінальну справу розправою за його боротьбу за Миколаївську фортецю – невизнану дотепер пам’ятку, яку хочуть знищити задля видобутку піску. Підтримку Василю Петрику висловили колеги-архітектори, пам’яткоохоронці та активісти, адже вони теж переконані, що відкрита кримінальна справа є сфабрикованою.

6 липня Галицький районний суд Львова відсторонив Василя Петрика від посади начальника управління охорони об’єктів культурної спадщини Львівської області.

Додамо, що Миколаївська фортеця – комплекс історичних споруд XIX-XX століть, який складається з 21 об’єкта. Дотепер цей об’єкт не має пам’яткоохоронного статусу. Нещодавно пам’яткоохоронці й активісти забили на сполох через те, що її хочуть знищити заради облаштування на цьому місці піщаного кар’єру. Запаси піску на території Миколаївської фортеці експерти оцінюють в 1,4 мільярда гривень.

Фото zahid.espreso.tv, radiosvoboda.org, galnet.fm