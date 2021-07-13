Депутати ліквідували КП «Реставрація та управління замками і палацами Львівщини».

Депутати Львівської облради сьогодні, 13 липня, ліквідували комунальне підприємство «Реставрація та управління замками і палацами Львівщини» та оцінили роботу його керівника Валерія Потюка незадовільно.

Під час засідання сесії ЛОР керівник КП «Реставрація та управління замками і палацами Львівщини» Валерій Потюк мав звітувати про роботу упродовж п’яти років, проте він не з’явився.

Зазначимо, приводом для розгляду згадуваного питання стала конфліктна ситуація довкола Миколаївської фортеці на Львівщині. Від громади Миколаєва на сесії виступив декан Інституту телекомунікацій «Львівської політехніки» Леонід Озірковський. Він розповів, що дії директора підприємства Валерія Потюка ставлять під загрозу збереження Миколаївської фортеці як пам’ятки.

«Укріплення, які пережили дві світові війни, залишилися практично неушкодженими, за документами пана Потюка, – на 80% зруйновані. Таку документацію Потюк подав у Міністерство культури. Ця ж документація з підробленими підписами Андрія Гречила була розглянута і було прийнято рішення, що пам’ятки начебто немає. Хоча документація щодо цієї пам’ятки, яка підготовлена департаментом архітектури ЛОДА, вже 1,5 року лежить в Міністерстві культури без будь-яких дій», – заявив Леонід Озірковський.

Також він заявив, що саме Валерій Потюк вирішив «написати донос» на пам’яткоохоронця Василя Петрика, який відстоював збереження цієї пам’ятки. Як відомо, відносно Василя Петрика відкрили кримінальне провадження.

В.о. керівника управління майном спільної власності Львівської ОДА Тарас Зозуля розповів, що на сьогодні в управлінні відсутні документи про діяльність підприємства «Реставрація та управління замками і палацами Львівщини». Зокрема, мова йде про фінансові плани, звіти, штатні розписи.

«Цьогоріч 24 травня управління комунальної власності ЛОР видало наказ щодо перевірки цього підприємства. Однак її здійснити не вдалося, бо підприємство не надало жодного документа», – зазначив Тарас Зозуля.

За його словами, статутна діяльність КП, яке очолював Валерій Потюк, не передбачає діяльність у сфері охорони та використання пам’яток історії.

«Якраз цей конфлікт щодо Миколаєва, він ці роботи не мав виконувати», – заявив Тарас Зозуля.

Голова Комісії культурної спадщини та туризму ЛОР Іван Щурко розповів, що Валерій Потюк ігнорував запрошення на її засідання для з’ясування ситуації із Миколаївською фортецею.

«Комісія неодноразово розглядала ситуацію і з Миколаївською фортецею, і діяльність цього комунального підприємства. У квітні та травні ми запрошували Валерія Потюка на комісію, аби також довідатися, чим це підприємство займається. Але ці запрошення були проігноровані», – зазначив депутат.

Депутати облради оцінили роботу Валерія Потюка та підприємства, що він очолює, незадовільно. Також депутати підтримали ухвалу про ліквідацію комунального підприємства «Реставрація та управління замками і палацами Львівщини».

Львівська облрада звернеться до Головного управління Національної поліції у Львівській області, Прокуратури Львівської області та Західного офісу Держаудитслужби України з проханням здійснити перевірки діяльності комунального підприємства «Реставрація та управління замками і палацами Львівщини» та його керівника.

Нагадаємо, пам’яткоохоронця Василя Петрика, який раніше був директором історико-культурного парку у заповіднику «Древній Звенигород», та трьох підприємців підозрюють у заволодінні 1 мільйоном гривень бюджетних коштів під час робіт у «Древньому Звенигороді».

16 червня рішенням Галицького райсуду Львова його взяли під варту з можливістю внесення застави розміром 567 тисяч гривень. Відразу після рішення суду у Львові ініціювали збір коштів на заставу. Необхідну суму вдалося зібрати менш ніж за добу. По завершенню судової тяганини зібрані кошти сім’я Петриків передасть на благодійність та порятунок пам’яток.

Сам Василь Петрик всі звинувачення відкидає і вважає кримінальну справу розправою за його боротьбу за Миколаївську фортецю – невизнану дотепер пам’ятку, яку хочуть знищити задля видобутку піску.

Підтримку Василю Петрику висловили колеги-архітектори, пам’яткоохоронці та активісти, адже вони теж переконані, що відкрита кримінальна справа є сфабрикованою.

6 липня Галицький районний суд Львова відсторонив Василя Петрика від посади начальника управління охорони об’єктів культурної спадщини Львівської області.

Додамо, що Миколаївська фортеця – комплекс історичних споруд XIX-XX століття, який складається з 21 об’єкта. Дотепер цей об’єкт не має пам’яткоохоронного статусу. Нещодавно пам’яткоохоронці й активісти забили на сполох через те, що її хочуть знищити заради облаштування на цьому місці піщаного кар’єру. Запаси піску на території Миколаївської фортеці експерти оцінюють в 1,4 мільярда гривень.

Фото lvivoblrada.gov.ua, dyvys.info