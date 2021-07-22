На офіційній сторінці Олімпіади Крим відрізали від України кордоном.

На офіційній інтернет-сторінці Олімпійських ігор оприлюдненили зображення карти України, на якій півострів Крим відмежовано від решти території позначкою кордону.

Ця картинка з'являється у віконечку Olympics Cheer Zone у рубриці Fan Map, якщо зайти на сторінку, присвячену виступам України на Олімпіадах.

Змагання на Олімпійських іграх у Токіо почнуться 23 липня. Турнір триватиме до 8 серпня.

Олімпіада планувалася на 2020 рік – її відклали через пандемію COVID-19. Спортивні арени будуть закриті для глядачів.

Україну на Олімпіаді представлятимуть 158 олімпійців у 25 видах спорту (30 дисциплінах).

Росія через дискваліфікацію не може брати участі в турнірі. Російські спортсмени виступають під знаменами Російського олімпійського комітету.