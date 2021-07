Інститут мовознавства проводить опитування про перехід на латинку.

Інститут мовознавства імені Oлександра Потебні Національної академії наук України ініціював дискусію про перехід на латинську абетку.

Допис опублікували на сторінці інституту у Facebook на 130-ту річницю з дня народження українського прозаїка Сергія Пилипенка, котрий пропонував перевести українську мову на латинку.

Інститут мовознавства нагадав, що Пилипенко опублікував у часописі "Червоний шлях" статтю "Odvertyj lyst do vsih, xto cikavyt’sja cijeju spravoju".

"Авторова аргументація така. Уніфікація алфавітів — справа неминуча й станеться в недалекому майбутньому. Людство має писати однаково, щоб менше марнувати час на ознайомлення з іншими мовами. Рано чи пізно виникне єдина інтернаціональна мова, а користування відмінним письмом є, по суті, актом національного відгороджування, перешкодою для ознайомлення з інтернаціональною культурою. Саме тому варто запровадити латинський алфавіт, пристосувавши його до специфічних звуків української мови", – переповіли в інституті.

У своїй статті згадував Сергій Пилипенко й опонентів. Москвофіли бояться розриву з Росією, закидатимуть українцям "самостійництво". Натомість українофіли з Наддніпрянщини вбачатимуть у латинській графіці полонізацію української мови, передбачав він. Пилипенко пропонував обговорити, як краще латинізувати українську писемність, і ставив питання руба: "Тепер чи ніколи!".

"Otož —«teper čy nikoly!». Dovodyťsja, zvyčajna rič, obhovoryty i šče odyn bik spravy— vužčyj, a same: stosunky z Rosijeju (de, miž ynšym ce py­tannja takož ne ščo davno znymalos’) i Halyčynoju. «Moskvofily» hovorytymuť pro vidryv od najbiľšoji v te­perišnij čas i najblyžčoji do Ukrajiny v usix vidnošennjax Ra­dians’koji Respubliky. Poprykatymuť, može, j „samostijnycstvom“, odhorožuvannjam od rosijs’koji kuľtury, toji kuľtury, žčo naj­perša maje kopuljuvaty z ukrajins’koju. „Ukrajinofily“ kryčatymuť, navpaky, pro odhorožuvannja vid išče blyžčoji do nas Halyčyny i, do pevnoji miry „poloni­zaciji“, jak možuť zustrity taku dumku de-xto na Naddnistrjan­ščyni. i t. y., i t. y".

Odvertyj lyst

do vsix, xto cikavyťsja cijeju spravoju