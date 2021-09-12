Секретар РНБУ переконаний, що Україні треба перейти на латинку.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов переконаний, що Україні треба перейти на латинку.

Цю думку він висловив у «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

На запитання Дмитра Кошмана: «З появою закону про мову в Україні нарешті почалося відродження України, а не «колонії» сусідньої Росії. І це глобально пів дороги. Куди рухаємося між Європою і Росією? І коли запровадимо латинку?» Олексій Данілов відповів:

– Я за. Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, що нам треба позбавитися кирилиці і перейти на латиницю. Те, що стосується мови, ви знаєте мою позицію. Я за дві мови в нашій країні. Англійська мова має бути обов’язкова. Тому що, якщо ми кажемо про цивілізований світ, то англійська мова – це мова цивілізованого спілкування. І ми маємо розуміти, що англійську мову мають знати всі. Хто вже літні, складно, то це одна справа, а починаючи з дитячого садочка, у школах це має бути.

Нещодавно, до 130-ї річниці з дня народження українського прозаїка Сергія Пилипенка, котрий пропонував перевести українську мову на латинку, Інститут мовознавства імені Oлександра Потебні Національної академії наук України ініціював дискусію про перехід на латинську абетку.

Допис опублікували на сторінці інституту у Facebook:

Писемність української мови завжди була кириличною. Проте час від часу лунають пропозиції перевести її на латинку. У 1920-х роках з такою ідеєю виступив відомий українських прозаїк СЕРГІЙ ПИЛИПЕНКО (1891–1934), 130-річчя з дня народження якого відзначаємо сьогодні. У часописі «Червоний шлях» він опублікував «Odvertyj lyst do vsih, xto cikavyt’sja cijeju spravoju». Як видно з назви, увесь текст набрано латинкою. Авторова аргументація така. Уніфікація алфавітів — справа неминуча й станеться в недалекому майбутньому. Людство має писати однаково, щоб менше марнувати час на ознайомлення з іншими мовами. Рано чи пізно виникне єдина інтернаціональна мова, а користування відмінним письмом є, по суті, актом національного відгороджування, перешкодою для ознайомлення з інтернаціональною культурою. Саме тому варто запровадити латинський алфавіт, пристосувавши його до специфічних звуків української мови. Згадував Сергій Пилипенко й опонентів. Москвофіли бояться розриву з Росією, закидатимуть українцям «самостійництво». Натомість українофіли з Наддніпрянщини вбачатимуть у латинській графіці полонізацію української мови. Письменник пропонує обговорити, як краще латинізувати українську писемність. І ставить питання руба: «Тепер чи ніколи!». Заклик Сергія Пилипенка підтримали інші діячі, наприклад, письменник Майк Йогансен, мовознавець Микола Сулима. Проте реформа так і не відбулася. А тих, хто її обговорював, у 1930-х роках було страчено. Спроби латинізувати українську мову не припиняються і в наші дні. Кілька років тому обговорити питання запропонував тогочасний міністр закордонних справ Павло Клімкін. Аргументація була схожа: "щоб стати ближчими до Європи". Утім, його пропозиція викликала бурхливу реакцію, мало хто її підтримав. А чи підтримуєте латинізацію ви?

В Казахстані процес переходу з кирилиці на латинку вже почався і його планують завершити до 2025 року.

Коментуючи ці плани, завідувачка кафедри латинської мови медичного інституту ім. Богомольця Олена Кисельова зазначила, що у латиниці і у кирилиці джерелом є давньогрецький алфавіт, тому формальна частина переходу не створить особливих труднощів і не змінить світ як такий. Інша справа – процес ментальний, в якому одним з головних складових є освіта. Олена каже, що Україна є частиною латинського світу, позаяк освіта завжди була латинською і орієнтувалася на Європу. За її словами, на відміну від «русского мира», в Європі існує «римський світ», від якого європейці успадкували культуру і поняття демократії. Цей римський світ надав особливий вплив на Україну, і тому вона є частиною цього світу. У той час як російська мова структурована під давньогрецьку, українська стилістично формувалася під впливом латинської мови.