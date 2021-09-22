Кабмін затвердив алфавіт кримськотатарської мови на основі латиниці.

 

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні у середу затвердив алфавіт кримськотатарської мови на основі латинської графіки.

 

 

Таку постанову уряд ухвалив за пропозицією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Її було узгоджено з Меджлісом кримськотатарського народу.

 

Постанова передбачає, що освітній процес кримськотатарською мовою переведуть на використання латинської графіки до 1 вересня 2025 року, повідомляє "Урядовий портал"

 

Затверджений алфавіт складається з 31 літери. Він базується на рішеннях Курултаю кримськотатарського народу 1991-1993 років.

 

"Затвердження латинської графіки – це вже друге фундаментальне рішення у цьому році, на рівні з ухваленням закону про корінні народи України. Кримськотатарський народ чекав його 30 років. Це частина системної роботи", – прокоментував віцепрем’єрміністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

 

"Відтепер кримськотатарська мова буде розвиватися у більшій гармонії з іншими тюркськими мовами, які після 1991 року перейшли або зараз переходять на латинську абетку. І важливо, що це створює додаткові можливості для України щодо взаємодії з тюркськими країнами, серед яких є наші стратегічні партнери", – зазначив Резніков.

 

Віцепрем'єр нагадав, що у квітні уряд затвердив Концепцію розвитку кримськотатарської мови. "Перехід на латинку – це один з стратегічних кроків у рамках її виконання... Важливо те, що перехід на латинську графіку підтримують наші люди, які перебувають у тимчасово окупованому Криму. Починається новий етап – коли треба реалізувати створені можливості на практиці", – сказав Резніков.

 

22.09.2021

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