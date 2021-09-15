Парламент Сербії ухвалив закон про захист кирилиці.

Документ зобов'язує підприємства з державним капіталом використовувати кирилицю.

 

 

У середу, 15 вересня, в День сербської єдності, свободи і національного прапора, Народна скупщина (однопалатний парламент) Сербії ухвалила закон «Про вживання сербської мови в суспільному житті та про захист і збереження кириличного письма» («О употреби српског језика у јавном животу и заштити и очувању ћирличког писма»). Про це повідомив сербський інформаційний портал «Политика».

 

Закон був схвалений одноголосно, за документ проголосували всі 191 присутній на засіданні депутат. «Упевнений, що народні депутати і парламент зробили чудовий внесок у святкування Дня сербської єдності, свободи і національного прапора», – заявив після голосування спікер парламенту Івіца Дачич.

 

Закон був внесений на розгляд парламенту президентом Сербії Александаром Вучичем. Документ зобов'язує підприємства з державним капіталом використовувати кирилицю, включно з такими ЗМІ, як Національне телебачення Сербії і Національне телебачення Воєводини. Для приватних компаній, які ухвалили рішення перевести справознавство на кирилицю, будуть запроваджені податкові пільги.

 

Закон також передбачає, що культурні та інші заходи, які фінансуються або співфінансуються з державних коштів, повинні мати логотип, написаний кирилицею. Асамблея також запевнила, що ухвалення закону не загрожує нікому, хто говорить іншою мовою або пише латинкою.

 

Одночасно зі Сербією аналогічний закон був ухвалений в середу парламентом Республіки Сербської в Боснії і Герцеговині. З відповідною ініціативою виступив сербський член Президії БіГ Мілорад Додік.

 

Наразі в Сербії склалася ситуація, коли кирилицю використовують переважно в офіційному державному документообігу, а латинка практично витіснила кириличне письмо зі ЗМІ, приватної та ділової переписки.

15.09.2021

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