МЗС України ініціювало консультації з Єврокомісією через "Північний потік – 2".

Міністерство закордонних справ України надіслало ноти до Німеччини та Європейської комісії та ініціювало дипломатичні консультації через нові рішення довкола проєкту "Північний потік – 2".

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у twitter.

"Відповідно до статті 274 Угоди про Асоціацію з ЄС, Україна офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо "Північного потоку – 2", який загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС. МЗС вже надіслало відповідні ноти в Брюссель і Берлін", – поінформував Кулеба.

У середу ввечері міністри закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба та Збіґнєв Рау також видали спільну заяву, котрою засудили рішення продовжити проєкт "Північний потік – 2", і закликали Сполучені Штати Америки та Німеччину адекватно поставитися до безпекової ситуації у Європі.

"Рішення щодо будівництва "Північного потоку – 2", схвалене у 2015 році через лічені місяці після вторгнення Росії та незаконної анексії української території, створило політичну та безпекову кризу і кризу довіри в Європі. Нині цю кризу значно поглиблює відмова від спроб зупинити запуск газогону. Таке рішення створило додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України та Центральної Європи загалом. Водночас, воно збільшує можливості Росії чинити деструктивний вплив на безпекову ситуацію в Європі, поглиблює розбіжності між державами-членами НАТО та ЄС", – ідеться у заяві.

"Всяка гідна довіри спроба відновити баланс безпеки в регіоні має враховувати можливі негативні ризики у трьох сферах: політичній, військовій та енергетичній. Вона має також бути демократичною, передбачати на етапі узгодження домовленості переговори з урядами країн, які найсильніше відчувають на собі негативні наслідки "Північного потоку – 2". На жаль, актуальні пропозиції щодо заповнення дефіциту безпеки, який утворюється, не можуть вважатися достатніми для ефективної мінімізації загроз, які створює "Північний потік – 2". Ми закликаємо Сполучені Штати Америки та Німеччину адекватно поставитися до безпекової кризи в нашому регіоні, єдиним вигодонабувачем якої є Росія", – наголосили Кулеба та Рау.

Україна та Польща вирішили працювати разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску газотягу, "допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, підтримки країн в їхніх прагненнях стати членами західних демократичних інституцій, мінімізації загроз миру та енергетичній безпеці".