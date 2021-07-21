У Львові у дворику Ратуші відкриють олімпійську фан-зону.

 

Львів’яни зможуть стежити за змаганнями олімпійців у Токіо у безкоштовній фан-зоні, яка відкриється у внутрішньому дворику міської Ратуші у п’ятницю, 23 липня, повідомила пресслуба Львівської міськради.

 

 

Фан-зона у дворику Ратуші працюватиме упродовж усієї Олімпіади, з 23 липня по 8 серпня з 10:00 до 17:00. Це перша така регіоналньа ініціатива, раніше фан-зони організовували лише для великих футбольних турнірів – чемпіонатів світу чи Європи.

 

У Lviv Olympic Space встановлять великий екран, лавки та пуфи для зручного перегляду змагань олімпійців. Також облаштують кілька відпочинкових і розважальних зон: зону віртуальної реальності та кіберспорту; зону скелелазіння, яке стало новим олімпійським видом змагань; фудкорт; куточок японської культури та фотовиставку #LvivOlympicHope.

 

 

«Ми хочемо бачити всіх львів’ян у цій фан-зоні. Нам вдалося залучити спонсорські кошти, відтак ми не витрачаємо жодної гривні із бюджету міста. Lviv Olympic Space буде діяти безкоштовно для всіх відвідувачів. Фан-зона буде максимально наповнена різними активностями і, думаю, чимало дітей врешті загориться бажанням займатись спортом. Ми будемо раді бачити всіх на нашій фан-зоні та відчувати звідти вашу підтримку, вашу енергетику у Токіо», – зазначив керівник управління спорту ЛМР Антон Нікулін.

 

Зазначимо, Львівщину на Олімпіаді в Токіо представлять восьмеро спортсменів: Христина Погранична, Оксана Лівач, Алла Черкасова, Станіслав Горуна, Павло Коростильов, Олена Старікова, Вероніка Марченко та Тетяна Кіт. Загалом Україну на Олімпіаді представлятимуть 158 спортсменів.

 

Фото city-adm.lviv.ua

21.07.2021

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