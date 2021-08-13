Жан Беленюк поскаржився на напад расистів у Києві.

 

Олімпійський чемпіон із боротьби, народний депутат Жан Беленюк зазнав расистського нападу в Києві – у центрі міста його обступила група молодиків і нібито піддала глузуванням через колір шкіри.

 

 

Про це Беленюк написав на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю.

 

"Невідомі мені молодики, підійшовши до мене в центрі Києва (Печерск), намагалися спровокувати конфлікт! Викрикували образливі речі типу: «Чорна мавпа щось знає про патріотизм?!» та «Вали до Африки!». Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тож зі мною все нормально", – повідомив Беленюк.

 

Жан висловив жаль, що чемпіон, який прославляв державу на спортивних аренах, відчуває загрозу на своїй батьківщині.

 

"Мені цікаво, чи українець я для свої держави? Які критерії патріотизму існують в ній?! Наскільки олімпійський чемпіон може себе безпечно почувати в своїй Батьківщині і в рідному місті?! І чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?!", – написав Беленюк.

 

Поліція наразі з'ясовує обставини інциденту у центрі Києва. Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, сьогодні під час моніторингу преси поліціянти виявили публікацію, в якій один із народних депутатів України повідомив про інцидент, що стався у центрі столиці. Після проведення перевірки цьому інцидентові нададуть правову кваліфікацію.

 

Між тим, учасник націоналістичного руху Києва Сергій Бондар написав у коментарях до Беленюкового допису, що конфлікт виник не через колір шкіри, а через Жанове братання з російськими спортсменами. "Не обманюй давай, до тебе підійшли спитати за фотки зі збірною Росії", – ствердив він. На фотографії, поширеній Бондаром, видно протокольну знимку медалістів Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро (тоді Беленюк здобув "срібло"). Крім того, Бондар поширив на своїй сторінці стару знимку українського борця із російською пропаґандисткою Ольгою Скабеєвою (теж 2016 рік).  

 

Жан Беленюк – єдиний український чемпіон на Олімпіаді в Токіо: він був непереможним у греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 87 кілограмів.  

 

Батько Беленюка – Венсан Ндагіджимана, руандець, колишній студент авіаційного університету в Києві. Він загинув, коли Жанові було десять років.

 

Жан Беленюк із родичами по батьковій лінії в Руанді 

 

13.08.2021

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